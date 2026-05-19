Nhiều tiếng nổ vang lên từ một hòn đảo của Iran

TPO - Hãng thông tấn Tasnim cho biết, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên đảo Qeshm của Iran ngày 19/5, do việc vô hiệu hóa đạn dược chưa nổ của đối phương.

Đảo Qeshm. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hãng thông tấn Mehr cũng đưa tin về loạt tiếng nổ, nhưng cho biết nguyên nhân chưa được xác định.

Hòn đảo này nằm giữa Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Trước đó vào tối 18/5, hãng thông tấn Tasnim đưa tin máy bay không người lái đã được phát hiện trên bầu trời đảo Qeshm. Điều này đã dẫn đến việc hệ thống phòng không được kích hoạt.

Vị trí đảo Qeshm. (Ảnh: Jerusalem Post)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 cho biết, ông đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình mới cho Washington. Ông Trump cho rằng hiện có cơ hội để đạt được một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, một nguồn tin quân sự Iran nói với Sputnik, rằng nước này đã chuẩn bị các bước đi chiến thuật mới nếu Mỹ tấn công lần nữa.

"Chúng tôi đã chuẩn bị các hành động và phương pháp chiến thuật mới dựa trên học thuyết của mình. Chúng tôi không gặp vấn đề gì về vũ khí và khả năng phòng thủ”, nguồn tin cho biết.

Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn bắt đầu từ ngày 8/4. Sau đó, các cuộc đàm phán đã bắt đầu tại Islamabad (Pakistan) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, mặc dù gần như không đạt được tiến triển.