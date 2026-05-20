Tổng thống Mỹ Trump nói về quyết định hoãn tấn công Iran vào phút chót

TPO - Một ngày sau khi tuyên bố hoãn tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ có thể cần phải tấn công Iran một lần nữa, trong bối cảnh đàm phán hoà bình chưa có kết quả.

Bức tranh tường ở Tehran vẽ cảnh tàu chiến Mỹ bị tên lửa tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra ngày 19/5, một ngày sau khi ông cho biết Mỹ đã tạm dừng kế hoạch tấn công Iran vào phút chót vì nhận được đề xuất mới của Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

“Chỉ chậm một giờ nữa là tôi đã đưa ra quyết định tấn công”, ông Trump nói, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ xảy ra trong những ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận nào.

"Ý tôi là, khoảng hai hoặc ba ngày, có thể là ngày 22, 23, 24/5, hoặc đầu tuần tới, một khoảng thời gian có hạn, bởi vì chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân mới”, Tổng thống Trump nói.

Từ Tehran, ông Ebrahim Azizi - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran - viết trên mạng xã hội X, rằng việc tạm dừng tấn công là do ông Trump nhận ra bất kỳ động thái nào chống lại Iran sẽ khiến Mỹ "phải đối mặt với phản ứng quân sự quyết liệt".

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm: Chấm dứt các cuộc xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng; Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra; Dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, giải phóng các khoản tiền của Iran bị đóng băng và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Các điều khoản được mô tả trong các báo cáo của Iran dường như không thay đổi nhiều so với đề nghị trước đó của Iran, mà Tổng thống Mỹ Trump đã bác bỏ tuần trước là "vô nghĩa".

Hôm 18/5, ông Trump nói rằng Washington sẽ hài lòng nếu có thể đạt được một thỏa thuận ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Dường như có cơ hội rất tốt để họ có thể tìm ra giải pháp. Nếu chúng ta có thể làm điều đó mà không cần ném bom họ, tôi sẽ rất vui", ông Trump nói với các phóng viên.

Một nguồn tin từ Pakistan xác nhận Islamabad đã chia sẻ đề xuất của Iran với Washington. Nguồn tin từ Pakistan cho biết: "Hai bên liên tục thay đổi mục tiêu. Chúng ta không còn nhiều thời gian”.