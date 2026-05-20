Lộ diện chân dung nghi phạm vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Tối 19/5, lãnh đạo xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn, hiện đang bị lực lượng công an truy bắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 19/5, tại một quán ăn thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh nên chạy đến kiểm tra.

Tại hiện trường, bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi, cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) đã tử vong. Riêng em N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Cao Bằng (sinh năm 1983, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh). Bằng được cho là đã dùng dao tấn công 3 nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng.

Theo người dân trong khu vực, trước đây, Bằng có quan hệ tình cảm và từng sống chung với chị T. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm có biểu hiện say rượu.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

#Tây Ninh #thảm án #nghi phạm #mâu thuẫn tình cảm #truy bắt #bạo lực #nghi phạm Nguyễn Cao Bằng

