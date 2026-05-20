Iran tuyên bố sẽ mở mặt trận mới nếu bị tấn công trở lại

TPO - Quân đội Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng "các công cụ và phương pháp mới" nếu tiếp tục bị tấn công, đồng thời khẳng định Tehran đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Quảng trường Valiasr, thủ đô Tehran hôm thứ Ba (19/5), Người phát ngôn quân đội Iran - Chuẩn tướng Mohammad Akraminia cho biết quân đội Iran đã dùng thời gian ngừng bắn để củng cố năng lực chiến đấu và luôn trong trạng thái sẵn sàng cao độ.

"Quân đội Iran đã tăng cường khả năng chiến đấu. Cộng hòa Hồi giáo Iran không thể bị phong tỏa hay đánh bại", Chuẩn tướng Mohammad Akraminia nhấn mạnh.

Quan chức này cảnh báo, rằng bất kỳ hành động gây hấn mới nào nhằm vào Tehran, lực lượng vũ trang nước này sẽ mở ra những mặt trận mới với "các công cụ và phương pháp mới".

Ông cũng tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và tình hình tại tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không bao giờ trở lại như trước đây.

Trước đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi - Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, cảnh báo Mỹ và các đồng minh không nên lặp lại sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm.

Thiếu tướng Ali Abdollahi cho biết Iran và lực lượng vũ trang của nước này đã chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây, luôn sẵn sàng hành động. Đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn hay tấn công nào mới của đối phương nhằm vào lãnh thổ và dân tộc Iran sẽ vấp phải sự đáp trả "nhanh chóng, dứt khoát, mạnh mẽ và quy mô lớn".

Quan chức này khẳng định Iran đã chứng minh quyết tâm và ý chí kiên cường, đồng thời thể hiện rõ năng lực cũng như sức mạnh trên thực địa.

Thiếu tướng Ali Abdollahi cảnh báo rằng nếu các đối thủ tiếp tục mắc thêm sai lầm, Iran sẽ đáp trả bằng sức mạnh và năng lực vượt xa những gì đã diễn ra trong cuộc xung đột đang diễn ra.

"Cuộc chiến khó tái diễn"

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nhận định khả năng tái diễn chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran là khó xảy ra do dư luận quốc tế cũng như công chúng Mỹ phản đối.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Capital Talk, ông Asif cho rằng Israel mong muốn kéo dài xung đột và muốn Mỹ đứng về phía mình, nhưng phần lớn cộng đồng quốc tế không ủng hộ điều đó.

"Khi công chúng không ủng hộ, chiến tranh sẽ không xảy ra", ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cũng nhấn mạnh, rằng nhiều quốc gia láng giềng của Iran ở khu vực Vịnh Ba Tư không ủng hộ các hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Ông đồng thời đề cập tới mối quan hệ láng giềng đã có từ lâu giữa Pakistan và Iran, bày tỏ cảm kích trước sự tin tưởng của Tehran đối với các nỗ lực hòa giải của Islamabad.