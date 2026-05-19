Bộ Quốc phòng sẽ tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình

Nguyễn Minh

TPO - Trung tướng Lê Văn Hướng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng.

Theo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận và bàn giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Bộ Quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Trung tướng Lê Văn Hướng chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc để chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia; tham mưu đề xuất xây dựng đề án tiếp nhận, tổ chức hoạt động Khu Liên hợp theo nhiệm vụ được giao.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Minh

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tiến hành khảo sát trên hồ sơ và thực tế, từ đó tổng hợp, báo cáo, lên phương án đề xuất tham mưu theo phần việc được phân công.

Trước đó, ngày 15/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Theo Phó Thủ tướng, sau 25 năm hình thành và phát triển, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã phát huy vai trò, đóng góp cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài nhưng chưa được xử lý.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình để phát huy tốt hơn hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác là cần thiết, tuy nhiên cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý khoa học và thực tiễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc xem xét phương án chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt.

Trong đó, cần tính toán đồng bộ với các công trình lớn đang triển khai đầu tư xây dựng như Khu Liên hợp thể thao phía Bắc sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 25/5/2026 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

#Bộ Quốc phòng sẽ tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình #Trung tướng Lê Văn Hướng #Phó Tổng Tham mưu trưởng #Quân đội nhân dân Việt Nam #Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình #Bộ Quốc phòng #bàn giao #tiếp nhận

