Iran tổ chức cưới tập thể cho các cặp đôi tình nguyện hy sinh trong thời chiến

TPO - Giới chức Iran vừa tổ chức lễ cưới tập thể quy mô lớn tại thủ đô Tehran, dành cho các cặp đôi đăng ký tham gia chương trình của nhà nước để sẵn sàng hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ và Israel.

Lễ cưới diễn ra vào tối muộn ngày 18/5, với hàng trăm cặp đôi tham gia buổi lễ trên các quảng trường lớn ở thủ đô, trong đó riêng quảng trường Imam Hossein ở trung tâm Tehran có hơn 100 cặp, truyền thông Iran đưa tin.

Những hình ảnh về buổi lễ được phát trên truyền hình nhà nước nhằm nâng cao tinh thần thời chiến, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa tiến hành hành động quân sự mới nhằm vào Iran, dù lệnh ngừng bắn mong manh vẫn còn hiệu lực.

Những hình ảnh về lễ cưới tập thể ở Iran. (Ảnh: AP)

Theo truyền thông Iran, những người tham gia đám cưới tập thể đã đăng ký chương trình “tự nguyện hy sinh”. Theo đó, họ cam kết sẵn sàng đặt tính mạng vào cuộc chiến, chẳng hạn như lập “lá chắn sống” bên ngoài các nhà máy điện.

Giới chức Iran cho biết hàng triệu người, trong đó có những quan chức cấp cao như Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Tổng thống Masoud Pezeshkian, đã ghi danh tham gia chương trình này.

Các cặp đôi đến quảng trường Imam Hossein trên những xe jeep quân sự gắn súng máy và làm lễ cưới trên sân khấu dưới sự chủ trì của giáo sĩ.

Sân khấu được trang trí bằng bóng bay cùng bức chân dung cỡ lớn của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei - người chưa xuất hiện công khai kể từ khi kế nhiệm cha ông.

“Đúng là đất nước đang có chiến tranh, nhưng người trẻ có quyền kết hôn”, một cô dâu trẻ mặc váy cưới Hồi giáo màu trắng nói khi đang đứng bên cạnh chú rể trong video do hãng tin Mehr đăng tải.

Đứng cạnh cô dâu, 1 người đàn ông mặc vest tối màu chia sẻ rằng họ vui mừng khi lễ cưới diễn ra đúng dịp kỷ niệm ngày thành hôn của Imam Ali - nhân vật được người Hồi giáo Shiite tôn kính, với Fatima - con gái của nhà tiên tri Mohammed.

“Chúng tôi nhận được phước lành từ họ. Hơn nữa, chúng tôi đến đây để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người dân trên đường phố”, chú rể nói.

Theo hãng tin Mehr, buổi lễ trên quảng trường Imam Hossein có 110 cặp đôi tham gia, trong khi đám đông người dân cầm hoa hồng đứng xem và chúc mừng.

Kể từ khi chiến tranh bùng phát, giới chức Iran gần như tổ chức các cuộc tập trung ủng hộ chính phủ mỗi ngày, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết và nâng cao ý chí tập thể trong thời chiến.