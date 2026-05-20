Bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh

TPO - Sau 5 giờ gây ra vụ giết người khiến 3 nạn nhân trong một gia đình tử vong tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm 19/5.

Sáng 20/5, thông tin từ chính quyền xã Hậu Thạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) để điều tra hành vi giết người liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19/5, người dân sinh sống gần một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy đến kiểm tra.

Tại hiện trường, bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi, cùng ngụ xã Hậu Thạnh) đã tử vong. Em N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Sau khoảng 5 giờ lẩn trốn, nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị công an bắt giữ ngay trong đêm 19/5. Ảnh: CA

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Cao Bằng là nghi phạm gây án. Người này được cho là đã dùng dao tấn công 3 nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Theo người dân địa phương, trước đây Bằng có quan hệ tình cảm và từng sống chung với chị T. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí và bỏ trốn. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét đối tượng gây án và bắt giữ thành công nghi phạm sau khoảng 5 giờ gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.