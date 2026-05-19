Mũi nhọn sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TPO - Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 thu hút hơn 650 tác phẩm từ 72 cơ quan báo chí. Sự lan tỏa của cuộc thi đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn xã hội với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khẳng định vai trò của báo chí Quân đội luôn xung kích đi đầu, là mũi nhọn sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tối 19/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết toàn quốc “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026) và phát động Cuộc thi viết lần thứ 6 (2026-2027).

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình ngợi ca Đảng, Bác Hồ.

Về phía lãnh đạo Quân đội và các bộ, ngành, có Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các Ủy viên T.Ư Đảng, đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và TP. Hà Nội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi - cho biết, cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” do Báo Quân đội nhân dân khởi xướng và tổ chức triển khai đã khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Cuộc thi thể hiện tư duy chính trị nhạy bén, tinh thần chủ động, trách nhiệm và bản lĩnh của báo chí cách mạng trong cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị vào thực tiễn đời sống xã hội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi - phát biểu tại chương trình.

Sức hút của mùa giải năm nay được minh chứng qua những con số ấn tượng: Hơn 650 tác phẩm từ 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa giải trước. Nhiều tác phẩm là các công trình tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh.

Sự lan tỏa của cuộc thi đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn xã hội với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khẳng định vai trò của báo chí Quân đội luôn xung kích đi đầu, là mũi nhọn sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong 5 năm qua có hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm tham dự cuộc thi. Trong đó, khoảng 45% tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh.

Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đấu tranh trên không gian mạng về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ngày càng gay gắt và trực diện hơn, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cách mạng thực sự “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Mỗi nhà báo phải là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

“Phải lấy sự thật làm thước đo, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất; phát huy mạnh mẽ tính Đảng, tính chiến đấu, giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng để lan tỏa điều đúng đắn, bảo vệ chân lý, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”, Thượng tướng Trương Thiên Tô nói.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải cho tác giả đạt giải A.

​Điều đặc biệt, tác phẩm đoạt giải A “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ cách mạng màu ở Việt Nam”, trong nhóm tác giả có cả vợ và chồng cùng tham gia thực hiện.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2, từ phải sang) và ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư trao giải cho tác giả, nhóm tác đạt giải A.

Nhà báo Phạm Cường (tác giả đạt giải A) cho biết, loạt bài đoạt giải là kết quả của gần 3 năm nghiên cứu, nhóm tác giả đã khảo luận và tích lũy tư liệu.

Từng bài viết được xây dựng đề cương chi tiết và xâu chuỗi thành mạch tư duy của loạt bài thống nhất về tư duy và lập luận.

Ban tổ chức trao giải B, C và Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 6 (2026-2027). Thể lệ cuộc thi đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân điện tử.