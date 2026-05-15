Xã hội

Tin tức

Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương

Phạm Tuyên

Chiều 15/5, Đảng uỷ Bộ Công Thương phối hợp với báo Công Thương phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026. Cũng tại sự kiện, Bộ Công Thương công bố đề án tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam” và công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành Công Thương tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, từng bước hình thành mạng lưới cộng tác viên rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ; lan tỏa rộng rãi cuộc thi, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và ngành Công Thương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian nhận bài thi: Kể từ sau khi phát động cuộc thi đến hết ngày 20/5/2026 (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026”). Địa chỉ nhận bài dự thi: Báo Công Thương - Tầng 10 và 11, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội. Gửi file mềm bài dự thi về địa chỉ email: cuocthichinhluanbct@gmail.com.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi công bố chuỗi sự kiện ngành công thương

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, cuộc thi chính luận năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố bản lĩnh tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới. Đây không chỉ là sân chơi học thuật mà là yêu cầu trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

Giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam” có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Cũng theo ông Tân, việc công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với một ngành dịch vụ nền tảng, có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển logistics theo hướng hiện đại, xanh, thông minh phải trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của ngành Công Thương.

Ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập báo Công Thương chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập báo Công Thương cho biết, Giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng trong việc vinh danh doanh nghiệp trên ba trụ cột: Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; lan toả những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển của ngành Công Thương và nền kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đây là giải thưởng mang tầm quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức nhằm lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ; qua đó khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thời gian tổ chức lễ trao tặng dự kiến vào quý IV năm 2026 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình quốc gia. Về cơ cấu, sẽ có 30 doanh nghiệp được trao danh hiệu “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam” xuất sắc. 100 doanh nghiệp được trao danh hiệu “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam” tiêu biểu”.

Theo Quyết định của Bộ Công Thương, ngày 6/5 hàng năm là Ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày 6/5 hàng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam

Theo Ban tổ chức, ngày 6/5/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1065 về việc công nhận ngày 6/5 hàng năm là Ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày 6/5 hàng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Theo Quyết định, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam còn hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghệ logistics; kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là trung tâm dịch vụ logistics năng động, hiệu quả.

#Công Thương #cuộc thi chính luận #nền tảng tư tưởng #Bộ Công Thương #Giải thưởng #Logistics #Nguyễn SInh Nhật Tân

