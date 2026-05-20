Đất đá, bê tông treo lơ lửng tại điểm sạt lở nút giao cao tốc qua TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Nút giao Khe Tre trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua TP. Huế tồn tại điểm sạt lở nghiêm trọng sau nhiều đợt mưa lũ. Mái taluy dương đứt gãy, đất đá tràn xuống mặt đường, trong khi phương án xử lý dứt điểm vị trí nguy hiểm này vẫn chưa thể triển khai ngay.

VIDEO: Ẩn họa lơ lửng tại nút giao cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua TP. Huế.
Sau các đợt mưa lũ diễn ra liên tiếp cuối năm 2025, đường dẫn ra vào cao tốc La Sơn - Hòa Liên tại nút giao Tỉnh lộ 14B, đoạn qua xã Khe Tre, TP. Huế, xuất hiện sạt lở﻿ nghiêm trọng. Đến nay, khu vực xảy ra sự cố này mới chỉ được xử lý tạm thời để lưu thông xe cộ.
Theo ghi nhận của phóng viên, cả mảng lớn taluy dương tại nút giao vị trí Km29+700 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên với Tỉnh lộ 14B bị sạt lở khoét sâu﻿, tạo thành vệt trượt đất đỏ kéo dài từ đỉnh đồi xuống mép đường dẫn.
Hệ thống bê tông gia cố mái taluy bị xé toạc, nhiều mảng lớn bị đứt gãy, treo lơ lửng trên sườn núi. Khu vực cạnh taluy còn xuất hiện các vết nứt và cung trượt kéo dài, cho thấy nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu xảy ra mưa lớn. Dưới chân taluy, đất đá tràn xuống chiếm một phần mặt đường dẫn, nhiều đoạn hộ lan bị vùi lấp, cong vênh, biến dạng.
Tuyến đường dẫn từ cao tốc xuống xã Khe Tre vốn nhỏ, quanh co theo sườn núi nay càng trở nên nguy hiểm khi vị trí taluy sạt lở vẫn chưa ổn định. Trong điều kiện trời mưa, sương mù hoặc ban đêm, nguy cơ mất an toàn giao thông càng gia tăng.
Không chỉ vị trí sạt lở chính, nhiều đoạn taluy lân cận cũng xuất hiện dấu hiệu bong bật, hư hỏng sau mưa lũ. Trên các sườn đồi xung quanh còn xuất hiện thêm nhiều khe nứt﻿, vệt sạt trượt loang lổ, cho thấy nguy cơ mất ổn định địa chất trên diện rộng tại khu vực nút giao Khe Tre.
Anh Vũ Thắng, trú phường An Cựu, TP. Huế, cho biết mỗi lần lưu thông qua khu vực này đều cảm thấy bất an. “Những mảng bê tông và đất đá trên taluy có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, nhất là khi trời mưa”, anh Thắng nói.
Thời gian qua, đơn vị quản lý tuyến đã nhiều lần thu dọn đất đá và mảnh vỡ bê tông để đảm bảo giao thông tạm thời. Tuy nhiên, việc xử lý hiện chủ yếu mang tính tình thế, chưa thể khắc phục triệt để nguy cơ﻿ mất an toàn.
Liên quan phương án xử lý lâu dài, ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc Ban QLDA La Sơn - Hòa Liên thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, cho biết, nút giao Khe Tre sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông.
Theo phương án mới, nhánh N2 từ Khe Tre đi TP. Huế và từ Đà Nẵng rẽ vào Khe Tre được giữ nguyên. Riêng nhánh N1 theo hướng từ TP. Huế xuống Khe Tre và từ Khe Tre đi Đà Nẵng sẽ được chuyển đến vị trí Km15, cách nút giao hiện hữu gần 2 km.
Dự kiến, công tác thi công điều chỉnh sẽ triển khai vào đầu tháng 6/2026. Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, do phải chờ Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương, thực hiện giải phóng mặt bằng, thiết kế kỹ thuật﻿ và các thủ tục liên quan, nên việc triển khai xử lý những bất cập, nguy hiểm tại nút giao Khe Tre cần có thời gian.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65 km, kết nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng. Hiện trên tuyến triển khai dự án mở rộng lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện giao thông qua tuyến sẽ gia tăng trong thời gian tới, việc sớm xử lý dứt điểm điểm sạt lở tại nút giao Khe Tre được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch khu vực miền Trung.

