Đất đá, bê tông treo lơ lửng tại điểm sạt lở nút giao cao tốc qua TP. Huế

TPO - Nút giao Khe Tre trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua TP. Huế tồn tại điểm sạt lở nghiêm trọng sau nhiều đợt mưa lũ. Mái taluy dương đứt gãy, đất đá tràn xuống mặt đường, trong khi phương án xử lý dứt điểm vị trí nguy hiểm này vẫn chưa thể triển khai ngay.
Hệ thống bê tông gia cố mái taluy bị xé toạc, nhiều mảng lớn bị đứt gãy, treo lơ lửng trên sườn núi. Khu vực cạnh taluy còn xuất hiện các vết nứt và cung trượt kéo dài, cho thấy nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu xảy ra mưa lớn. Dưới chân taluy, đất đá tràn xuống chiếm một phần mặt đường dẫn, nhiều đoạn hộ lan bị vùi lấp, cong vênh, biến dạng.
Anh Vũ Thắng, trú phường An Cựu, TP. Huế, cho biết mỗi lần lưu thông qua khu vực này đều cảm thấy bất an. “Những mảng bê tông và đất đá trên taluy có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, nhất là khi trời mưa”, anh Thắng nói.
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65 km, kết nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng. Hiện trên tuyến triển khai dự án mở rộng lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện giao thông qua tuyến sẽ gia tăng trong thời gian tới, việc sớm xử lý dứt điểm điểm sạt lở tại nút giao Khe Tre được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch khu vực miền Trung.