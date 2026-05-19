Thanh Hóa xử lý loạt xe chở đá ‘khủng’ quá khổ, quá tải trên quốc lộ

TPO - Trong 4 ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý hơn 100 xe tải chở đá quá khổ, quá tải nghênh ngang trên quốc lộ, tỉnh lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 19/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi có thông tin phản ánh về các xe Howo chở đá cồng kềnh trên quốc lộ 217 và đường tỉnh ĐT.318, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt xe vi phạm.

Hàng loạt xe chở đá nguyên tảng, chằng buộc, phủ bạt sơ sài, quá khổ, quá tải bị phát hiện, xử lý.

“Từ thông tin phản ánh của báo chí, Phòng CSGT đã tăng cường lực lượng, khép kín địa bàn, xử lý nghiêm xe vi phạm, đặc biệt là xe chở đất, đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Sắp tới, đơn vị tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm theo chủ trương, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng đã phát hiện, xử lý 869 trường hợp chở hàng quá tải trọng, phạt tiền hơn 4,8 tỷ đồng; gần 1.500 trường hợp vi phạm quá khổ, cơi nới thành thùng, phạt tiền gần 4,5 tỷ đồng.

Xe tải chở đá vượt quá tải trọng cho phép trên 200% bị lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt 178 triệu đồng.

Đặc biệt, khi báo Tiền Phong có bài phản ánh “Khiếp vía xe Howo chở đá 'khủng', nghênh ngang trên quốc lộ ở Thanh Hóa”, chỉ sau 4 ngày, Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 100 trường hợp xe tải vi phạm, phạt tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, có 47 trường hợp xe quá tải từ 10 đến 200% so với quy định; 53 trường hợp quá kích thước thành thùng và nhiều trường hợp xe tự ý cải tạo, hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Một số xe tải không có đăng kiểm vẫn chở bùn thải từ cơ sở chế tác đá của Công ty CP Phú Thắng (xã Quý Lộc) ra tỉnh lộ 518C bị lực lượng chức năng xác minh, xử lý.

Như trường hợp tối 14/5, tại tỉnh lộ 518C, đoạn qua xã Quý Lộc, lực lượng CSGT phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 36H-036.97 do ông Bùi Sỹ Khánh điều khiển chở đá vượt quá tải trọng cho phép trên 200%. Ngoài hành vi chở hàng quá tải, lái xe còn vi phạm lỗi điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ doanh nghiệp trên 178 triệu đồng.

Trước đó, trên quốc lộ 217, đường tỉnh ĐT.518C qua các xã Tống Sơn, Biện Thượng, Quý Lâm... (tỉnh Thanh Hóa), hàng loạt xe Howo "cõng" các tảng đá nguyên khối cỡ lớn, che đậy sơ sài, cồng kềnh, hàng ngày vẫn nối đuôi chạy nghênh ngang khiến nhiều người đi đường sợ hãi.

Loạt xe Howo chở đá "khủng" chạy cả ngày lẫn đêm trên quốc lộ, tỉnh lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo người dân địa phương, tình trạng xe chở đá tảng cồng kềnh, không chằng buộc, phủ bạt sơ sài, có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy cả ngày lẫn đêm xảy ra nhiều năm qua. Do chở nặng, những chiếc xe này gặp khó khăn trong quá trình di chuyển vào các cơ sở sản xuất, chế tác đá trên địa bàn, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT cho biết, mặc dù lực lượng chức năng liên tục ra quân, xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, như lợi dụng đêm tối hoặc những thời điểm vắng lực lượng làm nhiệm vụ để chở hàng quá tải, gây bức xúc cho người dân.

​