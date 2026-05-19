Vụ mua tài sản phát mãi nhưng không được bàn giao: Xem xét rút giấy phép giáo dục, hợp đồng thuê đất đã chấm dứt

TPO - Liên quan vụ “Bi hài vụ chi 54 tỷ đồng mua tài sản phát mãi nhưng không được bàn giao” ở Cần Thơ, chính quyền phường đang rà soát để xem xét thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của chủ 2 ngôi trường bị bán đấu giá. Việc thuê đất của chủ 2 ngôi trường cũng chấm dứt theo điều khoản của hợp đồng.

Xem xét thu hồi giấy phép giáo dục

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch UBND phường Hưng Phú (TP. Cần Thơ) cho biết, mới giao Phòng Văn hoá – Xã hội rà soát lại quy định, điều kiện hoạt động của Trường Tiểu học Ngôi sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2 của Công ty Cổ phần MK (Cty MK), để làm cơ sở xem xét về giấy phép hoạt động giáo dục. Do 2 trường đã bị cơ quan Thi hành án (THA) dân sự TP. Cần Thơ kê biên phát mãi, đấu giá thành công.

Trường Tiểu học Ngôi sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2 bị kê biên phát mãi, bán đấu giá thành công nhưng vẫn hoạt động.

Về lý do tới nay mới rà soát điều kiện và giấy phép hoạt động của 2 trường này, trong khi việc kê biên phát mãi đã được THA dân sự Cần Thơ thực hiện từ tháng 2/2025, ông Khoa cho hay: Việc cấp phép hoạt động giáo dục cho 2 trường do quận Cái Răng trước đây thực hiện. Từ tháng 7/2025, khi tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, chức năng quản lý, cấp phép, thu hồi giấy phép giáo dục tiểu học và mầm non mới chuyển về phường.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, từ khi phường hoạt động sau sắp xếp tới nay không được THA hay cơ quan nào thông báo, đề nghị gì liên quan thẩm quyền của phường, nên cũng không biết việc vụ việc ra sao. Phải tới ngày 16/4 vừa qua, khi các bên thoả thuận và xuống trường bàn giao tài sản phường mới được mời dự, lúc đó mới biết sự việc.

Ông Khoa cũng cho biết thêm, Sở Nông nghiệp và Môi trường mới có văn bản đề nghị UBND Thành phố cho ý kiến việc thu hồi đất, và kiến nghị phường rà soát thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục. Nên giờ phường cho rà soát và chờ ý kiến chỉ đạo của Thành phố.

“Phường cũng mong Thành phố có ý kiến để xử lý sớm, trước khi bắt đầu năm học mới, để có hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi cho học sinh và gia đình”, ông Khoa nói. Vì nếu vẫn để trường tuyển sinh, phụ huynh nộp tiền học, có thể dẫn tới gián đoạn việc học và quyền lợi của học sinh, gia đình.

Hợp đồng thuê đất đã hết hiệu lực

Trong diễn biến khác, trong văn bản gửi UBND TP. Cần Thơ ngày 13/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở NN&MT) ký hợp đồng cho Cty MK thuê khu đất tại Khu dân cư Hưng Phú I (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ) để đầu tư trường học. Thời hạn thuê 50 năm (tới tháng 1/2061), trả tiền thuê hằng năm. Trên khu đất này, Cty MK xây Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2.

Sau đó, Cty MK đã thế chấp 2 trường trên cho Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ để vay vốn và được giải ngân hơn 37,5 tỷ đồng. Nhưng do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ (tới tháng 9/2023, tổng nợ gốc và lãi lên tới 110 tỷ đồng), nên doanh nghiệp bị khởi kiện ra tòa. Tháng 2/2025, Cục THA dân sự TP. Cần Thơ ban hành thông báo kê biên phát mãi 2 ngôi trường để thu hồi nợ cho Quỹ đầu tư. Tháng 9/2025 việc đấu giá tài sản thành công.

Sở NN&MT dẫn lại hợp đồng cho thuê đất với Cty MK có điều khoản chấm dứt hợp đồng khi bên thuê đất bị phá sản, hoặc bị phát mãi tài sản, hoặc giải thể. Do đó, Sở NN&MT không phải xử lý hợp đồng thuê đất với Cty MK (không phải huỷ hợp đồng do trường đã bị kê biên phát mãi, nên hợp đồng thuê đất chấm dứt).

Từ đó, Sở NN&MT đề xuất UBND TP. Cần Thơ thống nhất chủ trương thu hồi khu đất Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2. Do Cty MK đã bị phát mãi tài sản thi hành án, nhưng không bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Sở NN&MT cũng đề xuất UBND TP. Cần Thơ giao phường Hưng Phú chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan xem xét thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của Cty MK.

Các kiến nghị của Sở NN&MT để giải quyết vụ việc.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã phản ánh, tháng 9/2025, Trường Phổ thông Thái Bình Dương trúng đấu giá tài sản phát mãi là Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm non Ngôi Sao 2, với giá 54 tỷ đồng (giá khởi điểm hơn 28 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 tháng vẫn chưa được nhận tài sản, dù các bên liên quan đã có nhiều phiên làm việc, thoả thuận, nhưng Cty MK không hợp tác. Trong khi 2 ngôi trường vẫn được thi hành án để cho Cty MK quản lý, tổ chức dạy học, dù đã bị cưỡng chế kê biên.

Ông Lê Phước Toàn - Trưởng THA dân sự TP. Cần Thơ lý giải việc thi hành án kéo dài, do sau khi trúng đấu giá, phía Trường Thái Bình Dương nộp một phần tiền mua tài sản chậm 6 ngày đã sai quy định. Tuy nhiên, xét giá mua rất cao so với giá khởi điểm, đều có lợi cho các bên, nên thi hành án không huỷ ngay mà ưu tiên để các bên thoả thuận. Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ có vốn ngân sách nhà nước, nên cố gắng để thu hồi tối đa, giảm thiệt hại. Cũng vì áp dụng thoả thuận, nên thi hành án không thể cưỡng chế bàn giao tài sản. Tuy nhiên, đến nay các bên vẫn không đạt thoả thuận nên đã chỉ đạo chấp hành viên làm thủ tục khởi kiện tuyên huỷ kết quả đấu giá, để đấu giá lại.