Bắt giám đốc nhắn tin đến lãnh đạo Cần Thơ để vu khống cán bộ

TPO - Ông Vương Tấn Minh Khoa - Giám đốc Công ty CP MK kinh doanh Trường mầm non Ngôi Sao và Trung tâm Anh ngữ Sonic tại Cần Thơ bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vu khống".

Ngày 19/12, Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Tấn Minh Khoa (41 tuổi) - Giám đốc Công ty CP MK kinh doanh Trường mầm non Ngôi Sao và Trung tâm Anh ngữ Sonic tại TP Cần Thơ - để điều tra về hành vi "vu khống".

Ông Khoa được xác định đồng phạm với bị can Trần Cao Long (36 tuổi, ngụ TPHCM) - đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 7/12, cũng về hành vì "vu khống" cán bộ ở Cần Thơ.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 3/2024, Long xuống Cần Thơ gặp Khoa trao đổi công việc kinh doanh. Lúc này, Khoa nói cho Long biết công ty đang có tranh chấp hợp đồng dân sự với Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ, làm ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của trường, gặp khó khăn về tài chính.

Khoa đưa ra một số thông tin không đúng sự thật về việc một số cá nhân là lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, một số người đang công tác ở các cơ quan nhà nước có hành vi làm sai pháp luật, nhận hối lộ… để bao che các sai phạm.

Sau đó, Long và Khoa đã trao đổi soạn các nội dung tố giác tội phạm không đúng sự thật, dùng nhiều điện thoại gửi tin nhắn cho lãnh đạo các ban ngành của TP. Cần Thơ, các cơ quan Trung ương và báo chí với mục đích vu khống.

Từ tháng 3 - 8/2024, nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và phóng viên báo chí trên địa bàn TP. Cần Thơ liên tục nhận được các tin nhắn tố giác một số cán bộ thuộc Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường... Trong đó có đề cập tới các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng.

Các cá nhân, tổ chức liên quan đã làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ. Công an Cần Thơ xác định, các nội dung tố cáo trên là vu khống, không đúng sự thật. Người gửi các tin nhắn vu khống trên được xác định là Khoa và Long.