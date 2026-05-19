Nguyên nhân bụi mù mịt trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn gây nguy hiểm cho lái xe

Nguyễn Ngọc

TPO - Hoạt động thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn qua xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) khiến bụi phát tán dày đặc, có lúc trắng xóa như sương mù, làm hạn chế tầm nhìn.

Ngày 18/5, lãnh đạo ban điều hành dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công trạm dừng nghỉ Đình Cương tạm dừng thi công, khắc phục tình trạng bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc.

Theo đó, trong quá trình thi công trạm dừng nghỉ tại Km1068 - Km1069 cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn qua xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi), lượng lớn bụi phát sinh mù mịt, phủ kín mặt đường cao tốc, cản trở tầm nhìn của tài xế. Có thời điểm bụi nhiều đến mức như sương mù.

2aoboqxglnq7d4yf1ydi7cuek2bgyq0gutrwnda4.jpg
Bụi mù mịt, làm hạn chế tầm nhìn của tài xế chạy trên cao tốc.

Điều này khiến tài xế không thể quan sát xa, rất khó nhìn thấy các xe phía trước trong lúc đang chạy tốc độ cao trên cao tốc. Nhất là đoạn tuyến này có những điểm đường bị cong, tầm nhìn hạn chế vì bụi, gây rủi ro tai nạn rất cao.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính là do quá trình vận chuyển đất phục vụ san lấp trạm dừng nghỉ nhưng việc vệ sinh mặt đường chậm trễ, khiến bùn đất khô lại, phát tán bụi khi có phương tiện lưu thông.

Còn phía nhà thầu giải thích các xe tưới nước gặp sự cố hỏng hóc, không thể hoạt động, dẫn đến việc xử lý bụi không kịp thời.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, chủ đầu tư trạm dừng nghỉ là liên doanh Petrolimex đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công, khẩn trương vệ sinh mặt đường, thu dọn bùn đất, chỉ được thi công trở lại khi đảm bảo các điều kiện an toàn và vệ sinh môi trường.

2aoboqxgln7mmcxseuxqejrg82e363otuooxz0n6.jpg
2aoboqxglmzqdbz81gn9qwbss6o2pi10vjnowmny.jpg
Phía nhà thầu thi công trạm dừng nghỉ giải thích các xe tưới nước gặp sự cố hỏng hóc, không thể hoạt động, dẫn đến việc xử lý bụi không kịp thời.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh, không để phương tiện, máy móc kéo bùn đất ra mặt đường gây bụi, làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này cần chú ý quan sát, giảm tốc độ trong thời gian nhà thầu khắc phục sự cố.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có quy mô lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và tỉnh Gia Lai (27,7 km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. Dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 và chính thức vận hành khai thác vào trưa 29/4/2026.

#cao tốc Quảng Ngãi #bụi mù mịt #an toàn giao thông #thi công cao tốc #khắc phục bụi #cao tốc #trạm dừng nghỉ cao tốc #bụi

