Quảng Ninh: Cống thoát nước gần 20 tỷ đồng vừa thi công đã sạt lở sau mưa

TPO - Một đoạn công trình thoát nước thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồng Phong tại phường Hà An (tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng sạt lở, bong tróc sau mưa dù đang trong quá trình thi công, chưa nghiệm thu.

Clip: Lớp vữa vỡ vụn khi dùng tay bóp nhẹ.

Ngày 18/5, phóng viên báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân phường Hà An, đoạn rãnh thoát nước trên tuyến đường Hồng Phong, khu vực gần trường tiểu học, xuất hiện tình trạng sạt lở, lớp vật liệu dễ bong, vỡ chỉ sau trận mưa xảy ra rạng sáng 17/5.

Đoạn cống bị sập sau trận mưa.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận nhiều đoạn rãnh thoát nước xuất hiện dấu hiệu xói lở, bề mặt bê tông bong tróc. Có đoạn bị sập hoàn toàn và đã được đơn vị thi công nạo vét vật liệu đưa lên mặt đường.

Để xác minh phản ánh của người dân, phóng viên đã lấy tay gỡ phần vữa kết dính giữa các vật liệu nhưng phần vữa này dễ dàng vỡ vụn. Chỉ cần dùng tay bóp mạnh, phần vữa này vỡ mịn để lộ ra phần cát thô không kết dính.

Đặc biệt, công trình được thi công ngay cổng trường tiểu học nhưng nhiều học sinh tụ tập bên miệng cống để chơi đùa và tránh nắng. Đoạn công trình này không hề có rào chắn hoặc dây cảnh báo nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh và người đi đường.

Người dân phản ánh vật liệu dễ bong tróc khiến đoạn tường bị đổ sập sau mưa.

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà An, vị đại diện cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và kiểm tra hiện trường ngay sau khi nhận phản ánh từ người dân.

Theo đại diện đơn vị này, công trình hiện vẫn đang trong quá trình thi công, chưa thực hiện nghiệm thu. Sau mưa lớn, một số vị trí xuất hiện hiện tượng xói lở do nước cuốn trôi vật liệu bề mặt.

Cũng theo đơn vị này, vào buổi chiều ngày 16/5 đoạn cống này được xây xong nhưng đến khoảng 4h sáng ngày 17/5 thì xảy ra mưa lớn khiến đống cát bên cạnh trôi xuống làm đoạn cống bị đổ sập.

Khi đề cập thông tin phần vật liệu dễ bong tróc và vỡ vụn, vị lãnh đạo trung tâm hơi “chần chừ” và cho rằng vấn đề này sẽ có cơ quan chức năng xác định sau khi lấy mẫu thí nghiệm.

Học sinh tiểu học nô đùa bên công trình không có rào chắn hay căng dây an toàn.

Liên quan vụ việc, UBND phường Hà An đã ban hành văn yêu cầu cơ quan chức năng phải làm rõ vị trí, quy mô, hiện trạng công trình; chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát; nguyên nhân xảy ra sạt lở, đổ sập; mức độ ảnh hưởng, nguy cơ mất an toàn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, UBND phường yêu cầu đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo kết quả trước ngày 22/5.

Được biết, công trình thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp đường Hồng Phong đoạn từ giáp phường Quảng Yên đến bến đò”, được UBND phường Hà An phê duyệt tháng 12/2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 19,6 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 2,16km, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà An làm chủ đầu tư.

Trong hồ sơ dự án, hạng mục thoát nước gồm hệ thống rãnh dọc, cống ngang đường, tấm đan chịu lực và các hạng mục an toàn giao thông. Hồ sơ cũng yêu cầu đơn vị thi công phải bố trí biển báo, rào chắn, bảo đảm an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.