Thẩm mỹ Quốc tế JK hoàn tiền nhỏ giọt cho khách hàng sau phản ánh của Tiền Phong

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK - Chi nhánh Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ đóng cửa, một số khách hàng đã được hoàn trả một phần tiền dịch vụ.

Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK – Chi nhánh Hà Giang đóng cửa, một số khách hàng đã nhận lại một phần tiền nộp để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, việc hoàn tiền diễn ra nhỏ giọt.

Căn nhà số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2, nơi Thẩm mỹ Quốc tế JK thuê làm địa chỉ kinh doanh.

Chị An Thị Nhang (trú tổ 19, phường Hà Giang 1) cho biết, chị đã nhận được 1 triệu đồng trong tổng số 4 triệu đồng còn lại sau khi trừ chi phí những ngày đã sử dụng dịch vụ. “Họ chuyển khoản rồi gọi điện nói sẽ trả theo từng đợt, khoảng 3 - 4 tuần nhưng không hẹn thời gian cụ thể”, chị Nhang nói.

Theo chị Nhang, hiện có hơn 10 người đã được hoàn trả một phần tiền. Tuy nhiên, số tiền trả rất ít, phía cơ sở liên tục viện lý do “đang khó khăn” và chưa cam kết thời điểm thanh toán hết phần còn lại.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Nhài (trú xã Vị Xuyên) cho biết đã nhận lại 2 triệu đồng trong tổng số 12 triệu đồng từng nộp để sử dụng dịch vụ. Trong khi đó, bà Trương Thị Hà (trú phường Hà Giang 1) cũng mới được hoàn trả 1 triệu đồng trong tổng số 7,5 triệu đồng đã đóng.

"Thuốc" giảm mỡ không tem mác và thẻ sử dụng dịch vụ của Thẩm mỹ Quốc tế JK.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh, nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK- Chi nhánh Hà Giang (địa chỉ tại số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2), bức xúc bởi cơ sở này bỗng dưng “lặn không dấu vết”.

Người dân cho biết, họ đã đóng từ 5 – 20 triệu đồng để sử dụng gói trị liệu làm đẹp, giảm mỡ trong khoảng 7 – 20 ngày ở cơ sở này. Tuy nhiên, họ chỉ sử dụng dịch vụ chưa lâu cơ sở này bỗng dưng “biến mất”, khách hàng tìm cách liên hệ đều không được. Sau khi báo Tiền Phong thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc xác minh, xử lý.