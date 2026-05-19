Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thẩm mỹ Quốc tế JK hoàn tiền nhỏ giọt cho khách hàng sau phản ánh của Tiền Phong

Phú Nguyễn

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK - Chi nhánh Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ đóng cửa, một số khách hàng đã được hoàn trả một phần tiền dịch vụ.

Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK – Chi nhánh Hà Giang đóng cửa, một số khách hàng đã nhận lại một phần tiền nộp để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, việc hoàn tiền diễn ra nhỏ giọt.

671171824-2486251045173558-1381976390886229675-n-4531.jpg
Căn nhà số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2, nơi Thẩm mỹ Quốc tế JK thuê làm địa chỉ kinh doanh.

Chị An Thị Nhang (trú tổ 19, phường Hà Giang 1) cho biết, chị đã nhận được 1 triệu đồng trong tổng số 4 triệu đồng còn lại sau khi trừ chi phí những ngày đã sử dụng dịch vụ. “Họ chuyển khoản rồi gọi điện nói sẽ trả theo từng đợt, khoảng 3 - 4 tuần nhưng không hẹn thời gian cụ thể”, chị Nhang nói.

Theo chị Nhang, hiện có hơn 10 người đã được hoàn trả một phần tiền. Tuy nhiên, số tiền trả rất ít, phía cơ sở liên tục viện lý do “đang khó khăn” và chưa cam kết thời điểm thanh toán hết phần còn lại.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Nhài (trú xã Vị Xuyên) cho biết đã nhận lại 2 triệu đồng trong tổng số 12 triệu đồng từng nộp để sử dụng dịch vụ. Trong khi đó, bà Trương Thị Hà (trú phường Hà Giang 1) cũng mới được hoàn trả 1 triệu đồng trong tổng số 7,5 triệu đồng đã đóng.

tq4.jpg
"Thuốc" giảm mỡ không tem mác và thẻ sử dụng dịch vụ của Thẩm mỹ Quốc tế JK.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh, nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK- Chi nhánh Hà Giang (địa chỉ tại số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2), bức xúc bởi cơ sở này bỗng dưng “lặn không dấu vết”.

Người dân cho biết, họ đã đóng từ 5 – 20 triệu đồng để sử dụng gói trị liệu làm đẹp, giảm mỡ trong khoảng 7 – 20 ngày ở cơ sở này. Tuy nhiên, họ chỉ sử dụng dịch vụ chưa lâu cơ sở này bỗng dưng “biến mất”, khách hàng tìm cách liên hệ đều không được. Sau khi báo Tiền Phong thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Thẩm mỹ Quốc tế JK #Hà Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe