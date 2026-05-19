Thông tin bất ngờ về nhà thầu thi công chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên vừa sạt lở

TPO - Công ty CP Việt Vương và liên danh nhà thầu là đơn vị trúng gói thầu cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT287 đến VT334 thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Trong đó có cột VT305 thuộc địa phận xã Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa bị sạt lở chân móng.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, tình trạng sạt lở đất tại vị trí móng cột điện số 305 thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn xã Đoan Hùng (Phú Thọ) khiến người dân địa phương lo lắng. Khu vực dưới chân cột điện xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, mặt đất bị xé rãnh sâu do nước mưa xói lở.

Chân móng cột điện VT305 thuộc dự án Đường dây 500Kv Lào Cai - Vĩnh Yên bị sạt lở

Phần taluy quanh móng cột bị đào khoét nham nhở, mảng đất lớn sụt trượt tạo thành các rãnh sâu sát chân móng bê tông. Người dân phản ánh, tình trạng sạt lở còn làm ảnh hưởng đến khoảng 3.000m2 đất lúa đang sản xuất.

Ngày 17/5, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) - được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao làm đại diện Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên có văn bản do Phó Giám đốc Đỗ Quang Khải phản hồi vụ việc.

Đơn vị thi công cho máy xúc thi công gia cố móng cột

Theo văn bản này, do mưa lớn kéo dài nên tại vị trí cột điện 305 xảy ra hiện tượng xói lở một vị trí của mái taluy. Ban Quản lý dự án Điện 1 cùng nhà thầu cho rằng phần đất bị xói lở này chỉ là phần đất thừa khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn, các hạng mục của công trình như: móng, cột, dây dẫn và các phụ kiện,… vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án Điện 1 yêu cầu nhà thầu xúc vận chuyển đất thừa ra khỏi vị trí móng cột VT305 đưa về bãi thải, thi công rãnh đỉnh cắt nước để hạn chế nước mưa chảy từ đỉnh núi xuống mái taluy chảy vào khu vực móng cột điện giảm thiểu hiện tượng xói lở mái taluy 2. Thời gian để tiến hành xử lý các hạng mục công việc này dự kiến trong khoảng 15 ngày nếu điều kiện thời tiết đảm bảo.

Theo Ban Quản lý dự án điện 1, dù sự việc xảy ra nêu trên không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình nhưng về mặt mỹ quan khu vực lân cận công trình cũng cần rút kinh nghiệm.

Xi măng, sắt thép bỏ chất đống hoen gỉ, đông kết

Lý giải về một số hạng mục dở dang, sắt hoen gỉ, xi măng đông cứng bỏ chỏng chơ, Ban Quản lý dự án điện 1 cho biết, trên công trường vẫn còn một số công việc tiếp tục được các nhà thầu thi công như: kè móng, thanh thải đất đá thừa.…

Dù Chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu nhưng do có những khó khăn khách quan chưa hoàn thiện toàn bộ các công việc này.

Theo tìm hiểu được biết, liên danh Công ty CP Xây dựng Hùng An và Công ty CP Việt Vương là đơn vị trúng gói thầu cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT287 đến VT334 thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Trong đó có cột VT305 thuộc địa phận xã Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa bị sạt lở chân móng.

Khung thép gia cố bỏ dở, chưa đổ bê tông, sắt đã hoen gỉ

Tại Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Công ty CP Việt Vương liên danh trúng 3 gói thầu PC thuộc Dự án, gồm: Gói thầu 3HH-DZ500LC Cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT99 đến VT149 với giá trúng thầu 423,958 tỷ đồng; Gói thầu 7HH-DZ500LC Cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT287 đến VT334 (340,651 tỷ đồng); Gói thầu 8HH-DZ500LC Cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT334 đến VT380 (429,673 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 8/9/2025, vị trí cột điện VT129 thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, nằm trên địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) bị gãy đổ khiến một người tử vong. Vị trí cột nằm trong Gói thầu 3HH-DZ500LC Cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT99 đến VT149 cũng là Công ty CP Việt Vương liên danh trúng thầu thi công.

Công ty Cổ phần Việt Vương có trụ sở tại Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 27/7/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/10/2024, hiện hoạt động bình thường. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Khắc Hải. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó ngành nghề chính là sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu, gồm chế tạo cột thép, giá đỡ, bồn chứa phục vụ công trình điện và công nghiệp. Doanh nghiệp tham gia xây dựng công trình điện, giao thông, dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải, thương mại thiết bị công nghiệp… Vốn điều lệ của công ty là 385 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An đặt trụ sở tại khối 7, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 30/9/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 6/3/2025. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đình Hùng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là lắp đặt hệ thống điện; đồng thời hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng công trình điện, giao thông, dân dụng, khai thác vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án và cho thuê máy móc thiết bị. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 4,8 tỷ đồng.

