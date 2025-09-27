Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Rơi từ độ cao 30m, nam công nhân tại công trình 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tử vong

Thành Đạt
TPO - Một công nhân tử vong khi đang thi công căng dây cột điện tại công trình 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Khoảng 9h ngày 27/9, tại vị trí cột 156 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân là anh Đèo Văn T. (SN 2000, trú xã Than Uyên, Lai Châu), tham gia thi công căng dây tại đầu cột. Trong quá trình làm việc, sứ thủy tinh vỡ, dây an toàn bị đứt khiến anh T. rơi từ độ cao khoảng 30m xuống đất, tử vong tại chỗ.

10396.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC.

Lãnh đạo xã Lục Yên xác nhận vụ việc và cho biết: “Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân”.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý, đồng thời Ban điều hành dự án và đơn vị thi công triển khai hỗ trợ gia đình nạn nhân.

10397.jpg
Nạn nhân rơi từ độ cao khoảng 30m, tử vong tại chỗ. Ảnh: NDCC.

Trước đó, chiều 8/9, tại vị trí cột 129 (xã Lâm Thượng, Lào Cai), quá trình kéo dây cũng xảy ra sự cố gãy cột điện, khiến anh Lò Văn C. (SN 1982, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên) tử vong.

Thành Đạt
