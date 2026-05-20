Phó Tổng thống Mỹ Vance: Việc Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran không nằm trong kế hoạch của Mỹ

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington chưa từng lên kế hoạch để Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran trong khuôn khổ đàm phán chấm dứt xung đột. Ông cũng lưu ý, lập trường của Tehran hiện vẫn thiếu rõ ràng, khiến tiến trình thương lượng trở nên phức tạp.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Ba (19/5), Phó Tổng thống JD Vance cho biết việc Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran như một phần của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh "hiện không phải là" kế hoạch của Mỹ.

"Đó không phải là kế hoạch của chúng tôi. Đó chưa bao giờ là kế hoạch của chúng tôi. Tôi đã thấy một số bài báo về điều đó. Tôi không biết nó đến từ đâu", ông nói.

Phó Tổng thống JD Vance phát biểu tại Nhà Trắng.

Phó Tổng thống JD Vance cũng cho rằng một phương án như vậy có thể sẽ vấp phải sự phản đối từ cả Washington và Tehran.

"Phía Iran chưa đề cập đến vấn đề này. Tôi cho rằng Tehran sẽ không hào hứng với ý tưởng đó, và Tổng thống Trump cũng không đặc biệt ủng hộ", ông nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ không đưa ra cam kết trước đối với bất kỳ chủ đề cụ thể nào trong quá trình đàm phán.

Triển vọng về thoả thuận hạt nhân

Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông "không chắc chắn" về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran nhưng cảm thấy khá lạc quan về cơ hội đó nên vẫn tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.

Khi được hỏi về khả năng đạt được thoả thuận với Iran, ông đáp: "Hãy nhìn xem, bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi bạn biết chắc chắn, phải không? Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đàm phán một cách thiện chí".

Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông vẫn đủ tự tin để tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận mà Washington cho là có lợi cho người dân Mỹ.

"Tôi không chắc chắn cho đến khi chúng ta ký được thỏa thuận. Nhưng tôi cảm thấy đủ tự tin để tiếp tục công việc, tiếp tục cố gắng tìm ra một thỏa thuận tốt cho người dân Mỹ và đó là điều tôi sẽ làm", ông lưu ý.

"Lập trường đàm phán của Iran chưa rõ ràng"

Ông Vance cũng nhận định giới lãnh đạo Iran đang tồn tại nhiều khác biệt về quan điểm, khiến lập trường đàm phán của Tehran trở nên thiếu nhất quán.

"Chính phía Iran cũng chưa thực sự rõ ràng về hướng đi mà họ muốn", ông nói.

Theo ông Vance, trong hệ thống quyền lực của Iran hiện có nhiều trung tâm ảnh hưởng khác nhau, từ lãnh tụ tối cao đến các quan chức cấp dưới tham gia tiến trình thương lượng, khiến việc xác định lập trường chung trở nên khó khăn.

"Đôi khi rất khó để hiểu chính xác người Iran muốn đạt được điều gì từ các cuộc đàm phán này", Phó Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, Al Arabiya trích dẫn những chi tiết bị rò rỉ thu được từ kế hoạch 14 điểm mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh với Mỹ cho biết: "Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng chuyển giao uranium đã làm giàu cho Nga thay vì Mỹ với một số điều kiện nhất định". Tuy nhiên, những điều kiện này không được nêu rõ. Nguồn tin cho biết Iran cũng đã đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân dài hạn thay vì giải trừ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình, đồng thời nước này đang tìm kiếm những nhượng bộ về kinh tế thay vì bồi thường thiệt hại chiến tranh.

