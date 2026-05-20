Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng đuổi đánh 2 cô gái ở đường Xuân Đỉnh

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi đuổi đánh 2 cô gái ở đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, gây bức xúc dư luận.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trần Bình Minh.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bình Minh (SN 2005, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 17/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 2 cô gái bị nam thanh niên đi xe máy đuổi đánh giữa đường gây bức xúc dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 16/5, tại trước số nhà 273 Xuân Đỉnh (Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm, tối 16/5, Trần Bình Minh đã hành hung bạn gái là chị N (SN 2006, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và bạn đi cùng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.