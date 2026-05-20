Bộ phim khiến Cannes choáng váng vì quá điên rồ

TPO - Đạo diễn Na Hong Jin mang đến Cannes 2026 bom tấn khoa học viễn tưởng “Hope”. Tác phẩm được mô tả đẫm bạo lực, người ngoài hành tinh và nỗi ám ảnh về nguy cơ chiến tranh bao trùm nhân loại.

Bộ phim lấy cảm hứng từ cảm giác "điềm báo" về thế giới

Đạo diễn Na Hong Jin cho biết cảm giác bất an về thế giới là nguồn cảm hứng để ông thực hiện bộ phim khoa học viễn tưởng giật gân Hope. Tác phẩm này đang tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Hope kể về sự xuất hiện đột ngột của những thực thể bí ẩn tại một thị trấn ven biển gần khu phi quân sự DMZ được canh phòng nghiêm ngặt. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Hwang Jung Min, Jo In Sung cùng các ngôi sao Hollywood Michael Fassbender và Alicia Vikander.

“Tôi cảm thấy có rất nhiều điềm gở, bất an đang tồn tại trên hành tinh mà con người sinh sống. Cảm giác như chiến tranh sắp xảy ra, hoặc một dạng bạo lực khủng khiếp nào đó sẽ tàn nhẫn bao trùm toàn thế giới", Na Hong Jin nói trong cuộc phỏng vấn hôm 18/5 bên lề liên hoan phim, sự kiện kéo dài đến ngày 23/5.

"Hope" là phim điện ảnh đầu tiên của Na Hong Jin sau 10 năm kể từ "The wailing".

Đạo diễn Hàn Quốc cho biết ông hạnh phúc và vinh dự khi Hope góp mặt trong hạng mục tranh giải của Cannes. Hope sẽ cạnh tranh Cành cọ vàng cùng 21 tác phẩm khác tại Cannes năm nay.

Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên sau bốn năm góp mặt ở hạng mục tranh giải chính thức kể từ Decision to leave của đạo diễn Park Chan Wook và Broker của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu - tác phẩm do các công ty Hàn Quốc sản xuất và quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc - cùng tranh giải năm 2022.

Với Na Hong Jin, Hope là phim điện ảnh thứ tư của ông được mời đến Cannes. Tác phẩm đầu tay The chaser từng được trình chiếu ở hạng mục Midnight Screenings năm 2008, tiếp đó là The yellow sea tại hạng mục Un Certain Regard năm 2011. The wailing cũng được mời tham dự Cannes ở hạng mục không tranh giải năm 2016.

“Hope” gây choáng Cannes với quái vật, người ngoài hành tinh và nỗi sợ tận thế

Đây là một trong những bộ phim được mong chờ nhất tại Cannes 2026 và điều đó khiến đạo diễn người Hàn căng thẳng đến mức mất ngủ.

Tác phẩm theo The Korea Times là một trong những bộ phim đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Trong suốt 2 giờ 40 phút, bộ phim không cho khán giả cơ hội nghỉ ngơi.

Phim bắt đầu bằng xác một con bò đầy vết sẹo bí ẩn, rồi dần leo thang thành câu chuyện khoa học viễn tưởng quy mô vũ trụ, hỗn loạn, táo bạo và đẫm máu.

Nhịp phim dồn dập khiến khán giả tại Cannes vừa kinh ngạc, bối rối, vừa phấn khích. Nhà phê bình Jessica Kiang của Variety nhận xét tác phẩm “vừa hài hước, cồng kềnh, lê thê nhưng cũng sở hữu những cảnh hành động đẹp đến nghẹt thở bậc nhất năm nay”.

﻿

Hwang Jung Min vào vai cảnh sát trưởng tại ngôi làng nhỏ. Cuộc điều tra vụ con bò bị sát hại nhanh chóng biến thành cuộc truy đuổi điên cuồng xuyên khu phi quân sự. Sau đó, anh hợp tác với nữ cảnh sát do Jung Ho Yeon thủ vai. Người anh em họ của cảnh sát trưởng, do Jo In Sung đảm nhận, lần theo chuỗi manh mối khác trong rừng sâu.

Việc Hope đi từ điểm A đến điểm B như thế nào chính là phần thú vị nhất của phim. Điều thú vị là Michael Fassbender và Alicia Vikander vào vai người ngoài hành tinh.

Để xác định quy mô thật sự của Hope, Na Hong Jin đã mất rất nhiều thời gian. Cuối cùng, ông quyết định chỉ đưa một phần câu chuyện lên màn ảnh. Phần tiếp theo lấy bối cảnh ngoài không gian, tập trung nhiều hơn vào nhân vật của Fassbender và Vikander, hiện đã được viết xong kịch bản. Đạo diễn hào hứng tiết lộ bí mật về cái kết của phần hai, trước khi bị ê-kíp truyền thông nhanh chóng ngăn lại.

Na Hong Jin cho biết ông phải gấp rút hoàn thành khâu dựng phim để kịp ra mắt tại Cannes. Đạo diễn cho thấy ông đã dành 10 năm chìm đắm trong vô số khả năng phát triển của câu chuyện này.

“Tôi không cảm thấy thời gian trôi lâu đến vậy. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra đây là một hành trình rất dài. Khâu dựng phim mất rất nhiều thời gian. Kỹ xảo CGI thì còn lâu hơn", ông kể.

﻿ ﻿

Với các diễn viên Hàn Quốc tham gia dự án, chính Na Hong Jin mới là lý do lớn nhất khiến họ nhận lời. "Khi được hỏi vì sao muốn đóng phim này, câu trả lời của tôi rất đơn giản: Vì đó là Na Hong Jin. Không còn lý do nào khác", Jo In Sung nói.

Những trường đoạn hành động kéo dài và hoành tráng chiếm phần lớn thời lượng Hope. Bên dưới lớp vỏ bom tấn vẫn là các chủ đề nặng tính xã hội, điều vốn luôn hiện diện trong phim của Na Hong Jin.

Sự chuyển đổi liên tục giữa phim quái vật và khoa học viễn tưởng trong Hope cho thấy đúng động lực khiến đạo diễn thực hiện dự án lớn nhất sự nghiệp. Theo ông, mọi thứ bắt đầu từ cuộc đấu tranh của con người trong việc nhìn nhận và thấu hiểu những người khác biệt với mình.

“Ban đầu, tôi tập trung vào nỗi sợ người lạ và vấn đề nhập cư, nhưng càng phát triển câu chuyện, nó càng trở nên lớn hơn rất nhiều. Trong bất kỳ bi kịch lớn nào, nguyên nhân không hẳn xuất phát từ ác ý. Mọi thứ bắt đầu từ sự khác biệt trong góc nhìn. Tôi nghĩ chính những xung đột về quan điểm và sự hiểu lầm đã tạo nên va chạm. Đó là điều tôi muốn nói tới", đạo diễn chia sẻ.