Quyết định táo bạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ngọc Ánh

TPO - Nhà sản xuất "Ốc mượn hồn" tốn nhiều thời gian thuyết phục nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai tài phiệt khét tiếng. Đồng ý tham gia phim điện ảnh với một vai thuộc tuyến bản lề của phim cũng là quyết định táo bạo của nam nhạc sĩ.

Sau 5 năm trở lại với điện ảnh, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chọn đề tài tâm lý, kịch tính với sự tham gia của các diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ốc mượn hồn được giới thiệu mang đến một hành trình điện ảnh ngột ngạt, nơi những bí mật hôn nhân và dục vọng con người bị bóc trần đến tận cùng.

Phim đánh dấu lần đầu nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia tác phẩm điện ảnh với vai diễn nặng ký, kết hợp nữ diễn viên trẻ Anh Phạm. Trong phim, nhạc sĩ đảm nhận vai ông Mạnh - tài phiệt khét tiếng trên thương trường, nhưng lại vô cùng ấm áp và cưng chiều con gái Diễm Quỳnh (Anh Phạm).

Tạo hình nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong phim.

Ủng hộ đam mê nghệ thuật của con, ông âm thầm chi một số tiền khổng lồ để mang về vai diễn mơ ước cho Diễm Quỳnh, kèm theo giao kèo bí mật.

Nhà sản xuất cho biết tốn nhiều thời gian thuyết phục nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai. Nhận lời vào vai tài phiệt khét tiếng cũng là quyết định táo bạo của nam nhạc sĩ. Đại diện ê-kíp Ốc mượn hồn cho biết kịch bản khai thác sâu vào tình cảm cha con đã trở thành chìa khóa phá vỡ sự e ngại ban đầu. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tìm thấy điểm chung với nhân vật ở sự hy sinh, hết lòng vì các con.

"Ban đầu tôi từ chối vì diễn xuất hoàn toàn không phải là thế mạnh, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả một ê-kíp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự kiên trì thuyết phục của nhà sản xuất và đặc biệt là chiều sâu tâm lý của nhân vật Mạnh đã giữ tôi lại. Ông ấy là tài phiệt có thể dùng tiền mua mọi thứ, nhưng đằng sau đó lại là tình yêu thương da diết của người cha muốn bảo bọc con gái khỏi những tổn thương", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Diễn viên Anh Phạm cũng háo hức được đóng chung với nhạc sĩ nổi tiếng trong một tuyến nhân vật mang tính bản lề của phim. Dù Diễm Quỳnh và ông Mạnh có nhiều phân cảnh tâm lý phức tạp, sự phối hợp giữa hai thế hệ được đánh giá trơn tru.

"Việc đóng chung với anh Nguyễn Văn Chung mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt. Dù anh luôn tự nhận mình là tân binh trên màn ảnh rộng, thực tế có bản năng nhạy bén trong diễn xuất và vô cùng tình cảm", Anh Phạm nói. Nữ diễn viên kể dù đang bận rộn trên trường quay, nhạc sĩ vẫn không quên gọi điện đặt đồ ăn cho con trai ở nhà. Trái ngược với vai diễn trên phim, ngoài đời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước, luôn biết cách trêu đùa và tạo không khí thoải mái cho đoàn phim.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Anh Phạm đóng cha con trong Ốc mượn hồn.

Tại buổi công bố dự án, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khẳng định mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia dự án là tính toán kỹ lưỡng. Nét duyên diễn xuất của anh được kỳ vọng là điểm nhấn thú vị, mang đến sự mới mẻ cho câu chuyện phim.

"Dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh, anh Chung khiến tôi hoàn toàn yên tâm bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp. Anh có khả năng quan sát và bắt nhịp với ống kính rất nhanh, đôi khi chỉ qua vài lời gợi ý nhỏ là đã lột tả đúng tinh thần nhân vật mà tôi mong muốn. Anh ấy xóa nhòa khoảng cách của người tay ngang, mang đến làn gió mới lạ nhưng cũng đầy chiều sâu", đạo diễn nói.

Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Anh Phạm, phim còn quy tụ những cái tên đáng chú ý như Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Phi Long.

Nếu những phim về người vợ và người tình trước đây thường tập trung vào xung đột tình cảm đơn thuần, Ốc mượn hồn chọn cách tiếp cận táo bạo. Từ các mối quan hệ nhập nhằng, tham vọng danh vọng đến những bí mật bị che giấu dưới lớp vỏ hạnh phúc.

Ngọc Ánh
#Nguyễn Văn Chung #Ốc mượn hồn #diễn viên #phim điện ảnh #vai diễn #đạo diễn Đinh Tuấn Vũ #tâm lý

