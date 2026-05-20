Tổng thống Mỹ Trump triệu tập cuộc họp khẩn sau khi hoãn tấn công Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp về Iran với đội ngũ an ninh quốc gia hàng đầu của mình vào tối thứ Hai (18/5), trong đó có một cuộc thảo luận về các phương án quân sự.

Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch vào 19/5, và nhiều quan chức tin rằng Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định liên quan tới khả năng tấn công Iran trong phiên tham vấn này. Tuy nhiên, cuộc họp được tổ chức chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố tạm hoãn các cuộc tấn công mà ông cho là đã được lên kế hoạch vào thứ Ba.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, Giám đốc CIA John Ratcliffe cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Tối thứ Ba (19/5), Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định Iran chỉ còn vài ngày để đạt được bước đột phá ngoại giao. Ông nói rằng thời hạn là "hai đến ba ngày, có thể là thứ Sáu, thứ Bảy, hoặc đầu tuần tới".

Dù nhiều lần cảnh báo sử dụng biện pháp quân sự nhưng chưa hành động, việc ông Trump được nghe trình bày các kế hoạch tác chiến cho thấy Nhà Trắng nghiêm túc cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump thực chất chưa đưa ra quyết định cuối cùng trước khi thông báo hoãn tấn công. Chính ông cũng tiết lộ rằng mình chỉ còn "một giờ nữa" là ra lệnh hành động quân sự.

Theo các nguồn tin Mỹ và khu vực, quyết định trì hoãn một phần xuất phát từ lo ngại của các nước vùng Vịnh về nguy cơ Iran trả đũa nhằm vào cơ sở dầu mỏ và hạ tầng năng lượng trong khu vực. Các đồng minh được cho là đã đề nghị Washington cho tiến trình đàm phán thêm cơ hội.

Không ít quan chức Mỹ thừa nhận họ bất ngờ trước quyết định của ông Trump và chưa rõ Nhà Trắng sẽ đi theo hướng nào tiếp theo. Một số người cho rằng tổng thống Mỹ có thể tiếp tục trì hoãn nếu tiến trình ngoại giao chưa đạt đột phá đáng kể.

Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định giữa Washington và Tehran đang diễn ra "các cuộc đàm phán nghiêm túc", dù một quan chức cấp cao Mỹ nói với Axios, rằng phản hồi mới nhất từ phía Iran vẫn chưa cho thấy bước tiến đáng kể nào.

Trong khi đó, các bên trung gian khu vực đang thúc đẩy Iran thể hiện lập trường linh hoạt hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu hạt nhân từ phía Mỹ.

