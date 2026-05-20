Hình ảnh cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong đầu tư cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức

TPO - Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không bị tạm giam, được luật sư đưa bằng xe riêng đến tòa phục vụ công tác xét xử liên quan đến sai phạm cơ sở 2 của Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Clip bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm thủ tục qua cửa an ninh.

Ngày 20/5, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (67 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng luật sư đến trụ sở TAND TP Hà Nội phục vụ công tác xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong vụ án, bà Tiến bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến tòa cùng luật sư bằng xe riêng.

Lực lượng công an kiểm tra an ninh trước khi cho bà Tiến qua cửa lên Hội trường xét xử.

Bà Tiến có 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong giai đoạn điều tra và 2 luật sư trong phiên xét xử.

Theo ghi nhận, khoảng 8h30, bà Tiến đeo khẩu trang, được luật sư đưa qua cửa an ninh soi chiếu và lên thẳng hội trường xét xử trên tầng 3.

Hầu tòa cùng bà Tiến còn 8 đồng phạm khác, gồm bị cáo: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP Tư vấn, đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” hoặc “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 - 2019.

Tuy nhiên, sai phạm của nhóm bà Tiến khiến dự án bị đình trệ kéo dài thời gian, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều bị cáo "móc ngoặc" với chủ đầu tư nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, trong đó bà Tiến nhận hơn 7,5 tỷ đồng theo lời khai.

Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên toà bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết là Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, từng làm Bộ trưởng Y tế, hiện đã về hưu. Bà bị bắt tạm giam 7 tháng, từ 16/7/2025 đến 13/2/2026. Hiện bà tại ngoại và xin từ chối 2 trong 4 luật sư bào chữa. Trong nhóm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa sáng nay là Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC và 40/73 người khác. Hai nguyên đơn dân sự trong vụ án được xác định là Bộ Tài chính và Bộ Y tế, song Bộ Tài chính vắng mặt.

Hình ảnh các bị cáo trong phòng xét xử:

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trước bục khai báo.

Bị cáo đồng phạm với bà Tiến.