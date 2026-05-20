Mạo danh cán bộ sở để lừa đảo làm sổ đỏ, chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thảo

TPO - Một người đàn ông mạo danh cán bộ đang công tác tại một sở ở tỉnh Đắk Lắk có khả năng làm nhanh các thủ tục để cấp sổ đỏ. Nhiều gia đình có nhu cầu làm sổ đã cọc tiền cho đối tượng này.

Ngày 19/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (33 tuổi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Mai Văn Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân, Hoàng tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Đắk Lắk.

Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp đến địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai, thông số các thửa đất; thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy.

Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền, cam kết hoàn thành việc cấp sổ đỏ trong khoảng thời gian từ ba đến bốn tháng. Bằng thủ đoạn này, Mai Văn Hoàng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều gia đình ở xã Cư Kbang cũ (nay là xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) tổng cộng gần 138 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra các thông tin gian dối như “hồ sơ đang xử lý”; “đang chờ ký”; “chờ nộp thuế” nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả lại tiền cho các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Ea Rôk mở rộng điều tra.

