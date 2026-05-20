Từ vụ cô gái tấn công người đàn ông: Không thể dùng hành vi côn đồ giải quyết va chạm giao thông

Minh Đức

TPO - Vụ việc người phụ nữ có hành vi chửi bới, tát và dùng chân đạp vào người đàn ông sau va chạm giao thông trên địa bàn phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho thấy, khi người tham gia giao thông thiếu kiềm chế, hành xử hung hãn, rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật và bị xử lý.

Ngày 19/5, Công an phường Yên Hòa đã triệu tập chị N.T.H. (SN 1987) để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, tấn công một người đàn ông lớn tuổi sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Xuân Linh. Người bị hành hung được xác định là ông T.V.H. (SN 1974, trú cùng phường).

Hình ảnh chị N.T.H sau va chạm giao thông và tại cơ quan công an.

Dư luận đặc biệt bức xúc bởi trong đoạn clip, người phụ nữ không chỉ lớn tiếng xúc phạm mà còn nhiều lần dùng tay tát, chân đạp vào người đàn ông ở nơi công cộng, bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh. Hành vi diễn ra giữa khu dân cư đông người, cổng trường học gây náo loạn và tạo hình ảnh phản cảm về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Dưới góc nhìn pháp lý, TS Luật Ngô Ngọc Diễm cho rằng, trong mọi tình huống va chạm giao thông, nguyên tắc đầu tiên phải là giữ bình tĩnh, bảo đảm an toàn, kiểm tra thiệt hại và phối hợp giải quyết trên tinh thần thiện chí hoặc chờ cơ quan chức năng xử lý. Không ai có quyền nhân danh bức xúc cá nhân để chửi bới, xúc phạm hay sử dụng bạo lực với người khác.

“Việc dùng tay tát, chân đạp và liên tục có lời lẽ xúc phạm người khác giữa nơi công cộng là hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng", TS Ngô Ngọc Diễm nhấn mạnh.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội chia sẻ, trong xã hội pháp quyền, mọi tranh chấp đều phải được giải quyết bằng quy định pháp luật và cơ chế xử lý của cơ quan chức năng, không thể để tình trạng “động tay động chân” trở thành phản xạ ứng xử ngoài đời thực.

“Nếu những hành vi hung hãn nơi công cộng không bị xử lý, xã hội sẽ hình thành tâm lý xem thường kỷ cương pháp luật", ông Tuấn phân tích.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Sâm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), va chạm giao thông trong đô thị đông đúc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cách ứng xử sau va chạm mới là yếu tố phản ánh nhận thức pháp luật và văn hóa của mỗi người. “Khi người tham gia giao thông thiếu kiềm chế, hành xử hung hãn, ích kỷ và đặt cảm xúc cá nhân lên trên chuẩn mực pháp luật, xung đột rất dễ bị đẩy lên thành bạo lực”, Luật sư Sâm nhấn mạnh.

Các chuyên gia pháp lý đều cho rằng việc cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Bởi nếu những hành vi bạo lực nơi công cộng chỉ dừng lại ở lời xin lỗi hoặc hòa giải hình thức, xã hội rất dễ hình thành tâm lý coi thường pháp luật, sử dụng nắm đấm thay cho lý trí và cơ quan chức năng.

Một xã hội văn minh không thể chấp nhận cảnh người dân sẵn sàng chửi bới, hành hung nhau giữa đường phố chỉ vì va chạm giao thông. Mọi hành vi bạo lực đều phải được xử lý công bằng, đúng pháp luật, không phân biệt giới tính hay lý do biện minh.

Vào ngày 16/4, ông Nguyễn Ngọc Ngân điều khiển xe ô tô lên cầu vượt Trần Duy Hưng (hướng về Nguyễn Chí Thanh) thì xảy ra va chạm với xe taxi của anh L.V.N (37 tuổi, trú tại Hà Nội). Sau đó, Ngân điều khiển xe ô tô của mình xuống chân cầu và ép đầu xe taxi vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh. Khi dừng xe, Ngân chửi bới lái xe kia cho rằng đi láo, không cho xe của mình vượt, rồi hành hung lái xe. Sau đó, đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ đi. Ngay hôm sau, Công an đã làm việc và tạm giữ hình sự ông Ngân để điều tra, xử lý theo quy định.

