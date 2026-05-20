Pháp luật

Bắt giám đốc công ty làm giấy tờ giả, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Nguyễn Dũng

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Quang Vũ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả giấy phép xây dựng và các hồ sơ pháp lý dự án.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Vũ (SN 1973, ngụ phường Tân Định, TPHCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Quang Vũ tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, việc bắt giữ nằm trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM nhằm làm sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Quang Vũ thành lập Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long (nay đổi tên thành Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long) và giữ vai trò giám đốc.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2022, Vũ tiếp cận nhiều cá nhân, doanh nghiệp, đưa ra thông tin gian dối về khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các dự án xây dựng, công trình nhà ở và thương mại.

Để tạo lòng tin, Vũ sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi nhận tiền từ các bị hại, đối tượng móc nối với nhiều người làm giả các tài liệu như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng và các văn bản liên quan cơ quan quản lý nhà nước rồi giao lại cho khách hàng nhằm chứng minh hồ sơ đã được phê duyệt.

Tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều bị hại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho Vũ và đồng phạm. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy thu tài sản bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Minh Tuấn (SN 1983, ngụ phường An Khánh, TPHCM) có liên quan vụ án nên kêu gọi người này nhanh chóng ra trình diện để được xem xét chính sách khoan hồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đề nghị những ai là bị hại của Trần Quang Vũ liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức (Đội 4/PC03) qua số điện thoại 0937.620.620 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án; đồng thời kiểm tra kỹ tính pháp lý của giấy tờ tại cơ quan có thẩm quyền, tránh tin tưởng các đối tượng tự nhận có khả năng “lo thủ tục nhanh” để phòng ngừa bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

