Mưa không lớn, Phú Thọ vẫn sạt lở đất khiến hai cháu bé bị thương

Nguyễn Hoài

TPO - Tối qua (19/5) tại Phú Thọ xảy ra vụ sạt lở đất vào nhà dân khiến hai cháu nhỏ bị thương, dù mưa không lớn. Một số địa phương khác hứng chịu thiệt hại do mưa lớn kéo dài.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 22 giờ tối 19/5, tại khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê xảy ra vụ sạt lở taluy dương đất đá vào nhà dân. Vụ việc khiến hai cháu bé bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Theo xác minh ban đầu, một cháu đang tiếp tục điều trị, sức khỏe không nguy hiểm đến tính mạng, cháu còn lại đã ổn định và được gia đình đón về nhà. Các thành viên còn lại của gia đình cũng được sơ tán đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở đất tối 19/5 tại Cẩm Khê, Phú Thọ.

Nguyên nhân, theo xác định của địa phương là do gia đình san đắp mặt bằng làm quán ở mặt đường phía trên gây sạt trượt vào nhà. Thời điểm xảy ra sạt mưa tại khu vực không lớn, chưa đến 50mm từ tối qua đến sáng sớm nay. Vì vậy, Cơ quan chức năng sơ bộ xác định sự cố sạt lở đất không phải do thiên tai.

Tại một số địa phương khác, từ tối qua đến sáng nay đã xảy ra mưa rất lớn như Việt Lâm (Tuyên Quang) 312mm, Đồng Tâm (Tuyên Quang) 138mm, Đông Viên (Thái Nguyên) 140mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 240mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 189mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra một số thiệt hại ban đầu. Trong đó Tuyên Quang là nơi hứng chịu thiệt hại nhiều nhất.

Hơn 27.000 con cá tầm bị cuốn trôi do mưa lũ, trong đó Quảng Ninh khoảng 20.000 con.

Địa phương này có 33 nhà bị tốc mái, hơn 1,3ha hoa màu bị thiệt hại, hai điểm trường và một khu chợ bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, nhiều gia súc, gia cầm và diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Quảng Ninh, nơi đón mưa lớn liên tục và kéo dài những ngày qua cũng chịu nhiều thiệt hại, trong đó có 85,68ha hoa màu, hơn 20.000 con cá tầm bị cuốn trôi, 115 hộ dân bị ngập lụt. Các địa phương khác như Thái Nguyên, Điện Biên cũng ghi nhận thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 20/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, riêng khu vực Đông Bắc (Quảng Ninh – Hải Phòng – Bắc Ninh) mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp ở những nơi xảy ra mưa lớn.

Nguyễn Hoài
#sạt lở đất #mưa lớn #thiên tai

