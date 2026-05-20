[Clip] Xác minh vụ ẩu đả gây náo loạn đường phố ở Đồng Nai

TPO - Ngày 20/5, Công an phường Trấn Biên, TP Đồng Nai cho biết, đang xác minh làm rõ vụ ẩu đả trên đường Võ Thị Sáu khiến dư luận xôn xao.

[Clip]: Nhóm người gây náo loạn đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên gây xôn xao dư luận

Theo thông tin ban đầu, vào tối 19/5, nhiều người dân hoảng hồn khi chứng kiến nhóm người vây đánh một thanh niên trên đường Võ Thị Sáu. Hai bên dùng bàn, ghế, dao rựa để tấn công đối phương. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera của người dân ghi lại.

Nhận được tin báo, Công an phường Trấn Biên đã tới hiện trường, ghi nhận lời khai của các nhân chứng. Từ những hình ảnh người dân cung cấp, công an bước đầu xác định được những đối tượng liên quan. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

​