Hai cựu Cục trưởng cùng nhóm thuộc cấp hầu tòa phúc thẩm vụ 'vòi' hối lộ 107 tỷ đồng

TPO - Hai cựu cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, bị cáo đưa ra các chủ trương, ép doanh nghiệp đưa hối lộ hàng trăm tỷ đồng. Vụ án bị đánh giá gây bức xúc dư luận, tạo cơ chế "xin - cho", làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm.

Sáng 20/5, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế).

Ngoài ra, hơn 30 bị cáo (phần lớn là cán bộ Cục An toàn thực phẩm) cũng kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, một số xin được hưởng án treo. Trong đó, có bị cáo Lê Hoàng (chồng của Trần Việt Nga); bị cáo Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (đều là cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm).

Vụ án xuất phát từ những quy định bất cập trong Nghị định 15/2018/NĐ-CP, từ 2018 - 2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền để hướng dẫn giúp đỡ khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ cho các doanh nghiệp, cá nhân.

Bản án xác định, sau khi được Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, đồng ý cho chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Kết quả điều tra xác định từ 2018 - 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Nga hơn 8 tỷ đồng.

Hình ảnh các bị cáo tại phiên phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (áo xanh đeo khẩu trang hàng thứ hai từ phải sang).

Bị cáo Lê Hoàng (chồng của bị cáo Trần Việt Nga).

Phần lớn nhóm kháng cáo là cựu cán bộ của Cục An toàn thực phẩm.

Bị cáo Trần Việt Nga (đeo kính đứng ngoài cùng bên phải).

Các bị cáo là cán bộ, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Chủ tọa điều hành phiên tòa phúc thẩm.