Ra mắt hội đồng dinh dưỡng khoa học ứng dụng, giúp chuẩn hóa thông tin cho cộng đồng

Ngày 17.5 vừa qua, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) hợp tác cùng các chuyên gia và bác sĩ tâm huyết, chính thức ra mắt “Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học Ứng Dụng”, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng một diễn đàn khoa học độc lập, khách quan, đóng vai trò "màng lọc" thông tin giữa bối cảnh bùng nổ của các trào lưu sức khỏe thiếu kiểm chứng trên không gian số.

Sự kiện ra mắt Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học Ứng Dụng.

Khoảng cách giữa “tiếp cận thông tin” và “hiểu đúng”

Trong kỷ nguyên số, người tiêu dùng dễ tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe, nhưng việc hiểu và áp dụng đúng kiến thức chuẩn y khoa vẫn là thách thức.

Một nghiên cứu năm 2026 trên hơn 3.500 người Việt cho thấy: 85,5% có thể tìm kiếm thông tin sức khỏe trực tuyến, nhưng 67,3% chưa đủ năng lực đánh giá và áp dụng đúng.

Tình trạng này đặc biệt rõ ở các phụ huynh. Theo khảo sát Vietnam Digital Mom 2025, có 64% bà mẹ thường xuyên đọc blog, website nuôi con; 68% tin vào “review online” và 47% tham khảo hội nhóm mạng xã hội. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng lớn của truyền thông số, nhưng cũng kéo theo nguy cơ lan truyền các xu hướng dinh dưỡng thiếu cơ sở khoa học, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Sứ mệnh kim chỉ nam dinh dưỡng cho cộng đồng

Trong bối cảnh đó, Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học Ứng Dụng sử dụng nền tảng y học chứng cứ để thẩm định các xu hướng dinh dưỡng, giúp cộng đồng phân biệt giữa kiến thức khoa học và các tin đồn thiếu căn cứ, với sự tham dự của gần 20 chuyên gia, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ uy tín từ các bệnh viện và cơ sở y tế lớn như: PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, PGS.TS.BS Lê Thị Minh Hương; TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục; ThS.BS.CKII Phạm Công Luận; TTƯT.BS. Trương Hữu Khanh; TTƯT.BS. Đặng Thị Kim Huyên.

Nhóm Cố vấn chuyên môn và Bác sĩ đồng hành chuyên môn của Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học Ứng Dụng.

Hội Đồng tập trung vào việc tổ chức diễn đàn khoa học xoay quanh những chủ đề dinh dưỡng đang được quan tâm, đồng thời lan tỏa kiến thức chuẩn hóa trên nhiều nền tảng truyền thông để góp phần tháo gỡ các hiểu lầm và trào lưu dinh dưỡng sai lệch trong cộng đồng

ThS.BS.CKII Phạm Công Luận - cố vấn chuyên môn của Hội Đồng cho biết: “Các bác sĩ tham gia đều mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng ngoài công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành lâu dài để xây dựng Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học Ứng Dụng trở thành diễn đàn khoa học chính thống, giúp người dân tiếp cận nguồn thông tin dinh dưỡng đáng tin cậy và có căn cứ khoa học”.

Nguyên tắc hoạt động minh bạch và độc lập tuyệt đối

Hội Đồng vận hành theo hai tầng chuyên môn gồm: Nhóm Cố vấn chuyên môn là các Chuyên Gia đầu ngành, chịu trách nhiệm xây dựng và thẩm định nội dung dựa trên y học chứng cứ; và Nhóm Bác Sĩ đồng hành chuyên môn đảm nhiệm truyền tải kiến thức theo cách dễ hiểu, gần gũi với cộng đồng. Điều này giúp đảm bảo sự thống nhất về chuyên môn, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức khoa học và thực hành trong đời sống.

Để bảo vệ tính toàn vẹn của khoa học, Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học Ứng Dụng vận hành dựa trên các nguyên tắc nghiêm ngặt:

● Tính khách quan: Nội dung được thảo luận và công bố dựa trên các báo cáo khoa học, dữ liệu lâm sàng từ các tổ chức uy tín.

● Phi thương mại: Hội Đồng cam kết không nhận quảng cáo, không bị chi phối bởi lợi ích của bất kỳ nhãn hàng hay tập đoàn nào.

● Trách nhiệm xã hội: Hoạt động của Hội Đồng là sự hưởng ứng mạnh mẽ đối với mục tiêu trở thành điểm tựa tin cậy để các bà mẹ thoát khỏi áp lực từ "ma trận thông tin" và các hội nhóm mạng xã hội thiếu chuyên môn.

Hướng tới xây dựng nền tảng tri thức dinh dưỡng bền vững, đáng tin cậy cho cộng đồng

Thông qua các hoạt động định kỳ, Hội Đồng hướng tới xây dựng nguồn tham chiếu dinh dưỡng đáng tin cậy, giúp cộng đồng tiếp cận và áp dụng kiến thức đúng đắn trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Hội thảo chuyên đề đầu tiên được tổ chức với chủ đề: “Hiểu đúng - Khởi đầu chuẩn để thiết lập Lá Chắn Kép - Tiêu hóa & Miễn dịch ở trẻ nhỏ”. Tại đây, các chuyên gia tập trung làm rõ những hiểu lầm phổ biến của phụ huynh, đồng thời cung cấp góc nhìn khoa học về vai trò của hệ tiêu hóa và miễn dịch trong những năm đầu đời. Chương trình hướng đến việc giúp cha mẹ xây dựng tư duy chăm sóc dài hạn từ nền tảng, thay vì tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn hay “cấp tốc”.

Hội thảo chuyên đề: “Hiểu đúng - Khởi đầu chuẩn để thiết lập Lá Chắn Kép - Tiêu hóa & Miễn dịch ở trẻ nhỏ”.

BS.CKI. Trần Thị Minh Nguyệt - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) chia sẻ: “Thời gian tới, chuỗi hội thảo sẽ tiếp tục khai thác các chủ đề dinh dưỡng được quan tâm, đồng thời lan tỏa thông tin trên đa nền tảng để trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho cộng đồng. Đây sẽ là một hành trình lâu dài, cần sự đồng hành của giới chuyên môn, truyền thông và toàn xã hội để tạo nên những thay đổi bền vững”.

BS.CKI. Trần Thị Minh Nguyệt - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP. HCM (NRI) phát biểu tại sự kiện.

Để duy trì và mở rộng các hoạt động chuyên môn, chương trình có sự đồng hành của Nutifood với vai trò hỗ trợ nguồn lực triển khai, góp phần đảm bảo tính liên tục của các hoạt động khoa học và giáo dục dinh dưỡng, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao nhận thức và sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, Hội đồng nhận được sự bảo trợ truyền thông từ Báo Thanh Niên - một trong những tờ báo lớn và uy tín của Việt Nam hiện nay. Điều này đảm bảo rằng những thông điệp khoa học của Hội đồng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững đến cộng đồng.