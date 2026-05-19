Maha Spa: Nỗ lực góp phần xây dựng bản sắc ngành spa thư giãn

Thay vì sao chép những mô hình spa nước ngoài, chuỗi Maha Spa nổi tiếng ở Đà Nẵng đang tự định vị bằng những chi tiết mang đậm bản sắc Việt Nam như rơm rạ, tre, đá tổ ong và cây cỏ Nam dược, qua đó ghi dấu ấn trong lòng du khách quốc tế.

Được nữ doanh nhân trẻ Trần Mai Anh lên ý tưởng từ năm 2018, bắt đầu đón khách quốc tế từ 2 năm trước, chuỗi Maha Spa từng bước khẳng định vị thế trên bờ biển Mỹ Khê của thành phố Đà Nẵng. Không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng, Maha Spa đã gây chú ý sâu sắc với thương hiệu khác trong ngành.

“Một số doanh nghiệp ở Ấn Độ, Malaysia sau khi cử đại diện tới tham quan, trải nghiệm, đã đề xuất mong muốn hợp tác đưa thương hiệu Maha xuất ngoại. Những biểu hiện này cho thấy Maha đang đi đúng đường, hiệu quả và được khách hàng yêu quý”, bà Trần Mai Anh, người sáng lập chuỗi Maha Spa chia sẻ.

Đi đường dài với bản sắc Việt Nam

Doanh nhân Trần Mai Anh chia sẻ, mong muốn bước chân vào lĩnh vực spa thư giãn, từ năm 2018 bà cùng cộng sự đã đi khảo sát nhiều mô hình ở Hàn Quốc, châu Âu, Thái Lan, Indonesia và các spa nổi tiếng trong nước.

Maha được xây dựng hòa quyện thiên nhiên, ưu tiên những vật liệu truyền thống Việt Nam như tre, gỗ, đá ong, rơm rạ.

Sau chuyến đi, nhóm của bà nhận định các thương hiệu nổi tiếng lúc đó đều theo đuổi phong cách na ná nhau, có vẻ ngoài hào nhoáng, bắt chước mô hình ở các nước phát triển.

Bà Mai Anh cũng nhận ra rằng nếu làm tương tự sẽ rất khó chen chân vào thị trường và cạnh tranh khách với những trung tâm spa đã phát triển trước như Indonesia và Thái Lan. Quan trọng hơn, bà không tìm thấy thế mạnh nào nếu chỉ làm theo thương hiệu khác.

“Chúng tôi muốn đi xa chứ không ăn xổi, vì thế quyết tâm định vị Maha với đặc trưng riêng. Sau rất nhiều suy nghĩ, tôi quyết định Maha sẽ được xây dựng với bản sắc Việt Nam, vật liệu xây dựng phải toát lên đời sống Việt, thảo mộc là những bài thuốc Nam cổ truyền, kỹ thuật viên thao tác và tương tác với khách bằng chiều sâu văn hóa Việt”, bà Mai Anh nói về ý tưởng xây dựng Maha của mình.

Từ ý tưởng đó, cơ sở đầu tiên của chuỗi Maha Spa ra đời, mang tên Heritage với ý nghĩa di sản, tọa lạc trên con phố sầm uất Nguyễn Văn Thoại, nhìn thẳng ra bãi biển Mỹ Khê. Heritage được xây dựng với kiến trúc nhà cổ Hội An, nhà gỗ, nền gạch đỏ, tường đá ong, trang trí mái lá, cửa tre, rơm rạ.

Tinh dầu dừa, thảo mộc Việt Nam xuất hiện ở vị trí bắt mắt nhất trong menu lựa chọn trải nghiệm thư giãn của khách. Hơn 30 kỹ thuật viên được đào tạo bài bản với những nụ cười hiếu khách, cử chỉ nhã nhặn đậm chất Việt Nam.

“Sau khoảng nửa năm vận hành, Heritage trở thành địa chỉ hot trên các ứng dụng du lịch trực tuyến quốc tế Tripadvisor hay Klook và cả Google Maps. Khách nước ngoài đánh giá rất cao vì họ gặp được văn hóa Việt trên từng điểm chạm. Chính những review chân thực đã kéo khách tốt hơn bất kỳ lời giới thiệu nào.

Từ nền tảng này, cơ sở thứ 2 của Maha mang tên Signature với ý nghĩa dấu ấn, tọa lạc nổi bật trên đường Hồ Nghinh đã ra đời. Khi những thương hiệu khác chỉ đón được khách vào chiều và tối, các cơ sở của Maha có khách nhộn nhịp cả ngày, mang về hiệu quả kinh doanh nổi bật”, bà Mai Anh chia sẻ.

Maha ưu tiên những trải nghiệm độc bản, gắn liền bản sắc Việt Nam.

Nữ doanh nhân trẻ tiết lộ, cơ sở thứ 3 của Maha đang được xây dựng với quy mô đặc biệt lớn, tọa lạc ở vị trí đắc địa bậc nhất thành phố. Với ý tưởng “cắm chiếc gim” lên bản đồ du lịch Đà Nẵng, bà Mai Anh cho biết cơ sở sắp khai trương sẽ không chỉ là một điểm đến mà là “con phố thư giãn”.

Trong tương lai gần, nữ doanh nhân dự định sẽ đưa Maha tiến đến những thành phố biển khác trên cả nước. Khách hàng mục tiêu của thương hiệu vẫn là khách du lịch quốc tế.

“Maha đang nỗ lực góp phần nhỏ để ngành spa Việt Nam có thương hiệu, bản sắc riêng, ghi dấu trong lòng du khách quốc tế”, bà Mai Anh bộc bạch.

Giữ chân nhân sự giỏi để nhân bản trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng

Giữa nhịp sống sôi động và hiện đại của Đà Nẵng, chuỗi Maha Spa như điểm chạm “buộc phải tới”, nơi khách quốc tế được trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời, được quan tâm ân cần để đắm mình thư thái trong một không gian tinh tế đậm đà bản sắc Việt. Để có được những điều này, theo bà Mai Anh, nhân sự là yếu tố quan trọng nhất.

“Cơ sở vật chất chỉ là phần xác, nhân sự mới thực sự là linh hồn của thương hiệu. Ở Maha, người lao động được dạy văn hóa Việt Nam trước khi dạy nghề. Chúng tôi sẵn sàng trả lương cao để người lao động giỏi yêu nghề và gắn bó”, nữ doanh nhân nói.

Ở Maha, con người và văn hóa luôn được coi là giá trị cốt lõi.

Chị Đặng Thị Xuân Hòa (33 tuổi) đã gắn bó Maha từ ngày đầu chia sẻ, sau sinh khó tìm được công việc đúng ngành đã học, lại muốn ở gần nhà và chăm được con, chị đành coi nghề spa như lựa chọn tình thế. Trước khi đến với Maha, chị Hòa đã từng làm 3 năm ở 3 spa khác nhau, chọn thay đổi công việc nhanh vì không cảm nhận được sự yêu nghề và thấy sức lao động của bản thân không được đánh giá đúng mực.

Rồi chị trở thành một trong những nhân sự đầu tiên trong ngày Maha ra mắt khách hàng. Người phụ nữ nói rằng đây là lần đầu tiên chị cảm nhận rõ công việc của mình được tôn trọng. Gắn bó thời gian dài, không chỉ được đào tạo nâng cao tay nghề, chị Hòa còn học được cách vận hành một spa ra sao, quản trị con người và xây dựng văn hóa.

“Tôi tự hào khi giới thiệu là kỹ thuật viên spa của Maha, ở đây tôi học được rất nhiều điều, cảm nhận rõ văn hóa doanh nghiệp và giá trị công việc. Thu nhập ở đây cũng tốt hơn hẳn những nơi tôi đã làm, vì vậy tôi đã tích lũy được khoản vốn nhỏ. Chắc chắn tôi sẽ gắn bó Maha cho đến ngày tự tin mở một spa nhỏ của riêng mình”, chị Hòa cười tươi chia sẻ.

Theo bà Mai Anh, Maha Spa ra đời với một triết lý rõ ràng: wellness không chỉ là chăm sóc cơ thể, mà còn là hành trình chạm tới văn hóa và cảm xúc. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật massage hay sản phẩm cao cấp, Maha hướng tới việc tạo nên một “câu chuyện trải nghiệm”, nơi khách hàng không chỉ thư giãn, mà còn cảm nhận được tinh thần Việt Nam trong từng chi tiết nhỏ.

Mai Anh nhận định, trong ngành dịch vụ, văn hóa doanh nghiệp là tài nguyên quan trọng nhất và cũng là lợi thế cạnh tranh khó bị xô đổ nhất. Chuỗi đang có hơn 80 kỹ thuật viên, đều được đào tạo bài bản và mỗi người đều có khoảng 5 năm kinh nghiệm. Họ đều được học về cách giao tiếp, tạo cảm xúc cho khách hàng, nhẹ nhàng, tinh tế và chủ động quan tâm.

Mỗi thành viên của Maha luôn tâm niệm nhận khách hàng là những con người đang cần được chăm sóc chứ không phải là một giao dịch. Mọi hành động đều phải chuẩn mực, ân cần, sự tận tình được thể hiện rõ qua những khoảnh khắc không thể lên kịch bản sẵn.

Khi khách đã ở trong Maha, mọi tương tác bằng ngôn ngữ, ánh mắt đều được nhận lại với mức hài lòng tuyệt đối chứ không phải là những nụ cười công nghiệp, mọi sự ân cần đều đến từ tận tâm khảm của người làm dịch vụ tử tế.