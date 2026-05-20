Mưa lớn gây sạt lở đất ở Phú Thọ khiến hai cháu bé bị thương

TPO - Mưa lớn kéo dài trong đêm khiến một bức tường nhà dân ở xã Cẩm Khê (Phú Thọ) bất ngờ đổ sập, đè trúng hai cháu nhỏ đang ngủ. Vụ việc khiến một cháu bị thương nặng, được chuyển lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ theo dõi, điều trị.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 22h ngày 19/5, mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Khê khiến bức tường nhà ông Phan Văn Thành (SN 1952, trú khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê) bị sạt lở, đổ sập vào khu vực phòng ngủ.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh Đ.A

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai cháu nhỏ sinh năm 2022 và 2024 đang nằm ngủ trên giường thì bị tường đổ đè trúng, dẫn đến bị thương. Trong đó, cháu Phan T.L bị thương nặng, cháu Phan T.N bị thương nhẹ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã đưa hai cháu đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu. Sau đó, cháu Phan T.L được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.

Một lãnh đạo xã Cẩm Khê cho biết, UBND xã đang thống kê thiệt hại. Chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng các tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ gia đình dọn dẹp hiện trường, xử lý điểm sạt lở và ổn định cuộc sống. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi các cháu bị thương.

Tại một số địa phương khác, từ tối qua đến sáng nay đã xảy ra mưa rất lớn như Việt Lâm (Tuyên Quang) 312mm, Đồng Tâm (Tuyên Quang) 138mm, Đông Viên (Thái Nguyên) 140mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 240mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 189mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra một số thiệt hại ban đầu. Trong đó Tuyên Quang là nơi hứng chịu thiệt hại nhiều nhất.

Hơn 27.000 con cá tầm bị cuốn trôi do mưa lũ, trong đó Quảng Ninh khoảng 20.000 con.

Địa phương này có 33 nhà bị tốc mái, hơn 1,3ha hoa màu bị thiệt hại, hai điểm trường và một khu chợ bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, nhiều gia súc, gia cầm và diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Quảng Ninh, nơi đón mưa lớn liên tục và kéo dài những ngày qua cũng chịu nhiều thiệt hại, trong đó có 85,68ha hoa màu, hơn 20.000 con cá tầm bị cuốn trôi, 115 hộ dân bị ngập lụt. Các địa phương khác như Thái Nguyên, Điện Biên cũng ghi nhận thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 20/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, riêng khu vực Đông Bắc (Quảng Ninh – Hải Phòng – Bắc Ninh) mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp ở những nơi xảy ra mưa lớn.