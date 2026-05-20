Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, triển khai nhiều mũi truy xét xuyên đêm. Đối tượng bị bắt giữ sau khoảng 5 giờ truy xét.

Sáng 20/5, lãnh đạo xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) để làm rõ hành vi liên quan vụ án mạng khiến 3 người tử vong.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã Hậu Thạnh nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai các mũi truy xét đối tượng.

Hiện trường vụ án mạng.

Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các tuyến đường, khu vực giáp ranh, đồng thời phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tại các cửa khẩu lân cận để lập chốt chặn, ngăn nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia.

Ngay trong đêm, hình ảnh và thông tin nghi phạm được công an địa phương thông báo đến người dân để cảnh giác và kịp thời tố giác nếu phát hiện.

Công an địa phương cũng phát thông báo đến người dân, đề nghị nâng cao cảnh giác, không cho người lạ lưu trú hoặc mượn phương tiện, đồng thời kịp thời báo tin nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Song song đó, camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường được trích xuất phục vụ công tác truy tìm. Sau hơn 5 giờ tổ chức truy vết, lực lượng công an đã khống chế được Nguyễn Cao Bằng khi đối tượng đang lẩn trốn cách hiện trường chưa đến 2 km. Thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm không có biểu hiện chống trả.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng bị bắt giữ khi lẩn trốn cách địa điểm gây án chưa đầy 2km. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã đưa nghi phạm về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 19/5, nghi phạm Nguyễn Cao Bằng mang theo hung khí tìm đến một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh rồi bất ngờ tấn công các thành viên trong gia đình đang buôn bán tại đây.

Hậu quả, bà H.T.Đ. (70 tuổi) cùng con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi) tử vong tại chỗ. Anh N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) bị thương nặng và không qua khỏi trên đường đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và chị T. Sau khi uống rượu bia, Bằng đã đến quán ăn và gây án.

#Tây Ninh #vụ án mạng #Nguyễn Cao Bằng #truy bắt #gia đình

