Tàu cá chìm trên đường vào bờ, 2 ngư dân được ứng cứu kịp thời

TPO - Trên đường vào bờ, tàu cá của anh Hoàng Văn Lý (trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. May mắn, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã ứng cứu kịp thời 2 ngư dân trên tàu.

Tối 19/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương vừa ứng cứu thành công 2 ngư dân gặp nạn do chìm tàu cá trên đường vào bờ.

Tàu cá cùng 2 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm khi đang trên đường vào bờ.

Cụ thể, trưa cùng ngày, tàu cá mang số hiệu NA-70365-TS do anh Hoàng Văn Lý (SN 1986, trú tại khối Hồng Thái, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) trên đường vào cửa Lạch Cờn. Khi còn cách bờ khoảng hơn 1 hải lý, tàu cá bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Thời điểm này, trên tàu cá có 2 ngư dân.

Thời điểm này, Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Cờn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đang thực hiện tuần tra kiểm soát. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã triển khai lực lượng gồm 1 phương tiện cùng 5 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động ra khu vực tàu cá gặp nạn để cứu hộ, cứu nạn.

2 ngư dân được ứng cứu kịp thời, an toàn.

Dù thời điểm này trên biển có sóng to, gió mạnh, nhưng Bộ đội Biên phòng đã tiếp cận hiện trường kịp thời, hỗ trợ đưa 2 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đang cùng các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả.