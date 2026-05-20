Tin mới vụ 'trôi tủ vàng', nghi thiệt hại vài tỷ đồng sau mưa dông tại Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Chủ tiệm vàng thông tin với Công an xã rằng không bị mất vàng sau trận mưa dông làm trôi tủ đựng vàng. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin chủ tiệm bị thiệt hại “vài tỷ đồng”.

Ngày 20/5, Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có báo cáo liên quan đến thông tin một tiệm vàng trên địa bàn bị “trôi tủ vàng”, thất thoát tài sản lớn sau trận mưa lớn kèm giông lốc lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an xã Ea Kar, qua làm việc với ông P.V.H., chủ tiệm vàng M.H., người này khẳng định không bị mất vàng, không thiệt hại tài sản sau đợt mưa dông vừa qua. Vì vậy, thông tin “tủ vàng bị trôi, mất vài tỷ đồng” lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Sau khi kiểm tra hiện trường và làm việc với chủ tiệm vàng, Công an xã Ea Kar đã có báo cáo gửi Thường trực Đảng uỷ xã Ea Kar theo quy định.

Hình ảnh tủ vàng của tiệm vàng M.H. trôi ra ngoài khi mưa lớn.

Trước đó, chiều 15/5, trên địa bàn xã Ea Kar xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân, cơ sở kinh doanh, cây xanh và hạ tầng giao thông.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê thiệt hại ban đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình khắc phục hậu quả, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một tiệm vàng bị giông lốc làm “trôi tủ vàng”, thiệt hại "vài tỷ đồng" hoặc "mất trắng vài tỷ", thu hút sự quan tâm, chia sẻ trên nhiều nền tảng.

