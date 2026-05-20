Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại Tuyên Quang

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lớn đã làm 33 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị hư hỏng, tốc mái; 1 khu chợ bị sạt lở đất gây ảnh hưởng. Thiệt hại về thủy sản gồm 7.751 con cá tầm, hơn 2.015kg cá thương phẩm và 400 con cá giống bị cuốn trôi, chết.
Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông nông thôn ở các xã Nấm Dẩn, Khuôn Lù, Nậm Dịch, Kiến Thiết, Hồ Thầu, Linh Hồ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Sáng 20/5, tuyến Quốc lộ 279 đoạn qua khu vực Cụm công nghiệp Tân Bắc, xã Tân Trịnh bị ngập sâu, gây ách tắc cục bộ. Trước tình hình trên, Công an xã Tân Trịnh đã phối hợp với Tổ 8, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân và phương tiện di chuyển an toàn qua khu vực ngập lụt.
Lực lượng chức năng cũng kịp thời hỗ trợ nhiều học sinh Trường THPT Quang Bình vượt qua điểm ngập để đến trường tham dự lễ tổng kết năm học 2025 – 2026 đúng thời gian, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp.
Tại xã Cán Tỷ, chiều tối 19/5 xảy ra vụ đá lăn từ taluy dương xuống tuyến đường liên xã Cán Tỷ – Nghĩa Thuận, đoạn giáp ranh giữa thôn Pải Chư Phìn và Xà Phìn, gây ách tắc giao thông cục bộ.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Cán Tỷ đã phối hợp với lực lượng quân sự, Tổ công tác Biên phòng Bát Đại Sơn cùng người dân địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường. Do việc huy động máy móc gặp khó khăn, các lực lượng đã sử dụng phương án thủ công để phá đá, dọn dẹp vật cản.
Sau hơn 2 giờ triển khai, tuyến đường đã được thông trở lại, bảo đảm việc đi lại cho người dân khu vực. Việc chủ động ứng phó, hỗ trợ người dân tại các điểm sạt lở, ngập úng góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong mưa lũ.
Cơ quan khí tượng nhận định, trong những ngày tới thời tiết khu vực Tuyên Quang và vùng núi phía Bắc vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, ven suối và ngập úng tại vùng trũng thấp.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, taluy có nguy cơ sạt lở; đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn về người và tài sản trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.