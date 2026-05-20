Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại Tuyên Quang

TPO - Từ đêm 19/5 đến sáng 20/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa lớn diện rộng, gây thiệt hại về nhà ở, giao thông và thủy sản tại nhiều địa phương.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lớn đã làm 33 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị hư hỏng, tốc mái; 1 khu chợ bị sạt lở đất gây ảnh hưởng. Thiệt hại về thủy sản gồm 7.751 con cá tầm, hơn 2.015kg cá thương phẩm và 400 con cá giống bị cuốn trôi, chết.

Lực lượng Công an xã Tân Trịnh hỗ trợ người dân qua chỗ ngập sâu.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông nông thôn ở các xã Nấm Dẩn, Khuôn Lù, Nậm Dịch, Kiến Thiết, Hồ Thầu, Linh Hồ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sáng 20/5, tuyến Quốc lộ 279 đoạn qua khu vực Cụm công nghiệp Tân Bắc, xã Tân Trịnh bị ngập sâu, gây ách tắc cục bộ. Trước tình hình trên, Công an xã Tân Trịnh đã phối hợp với Tổ 8, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân và phương tiện di chuyển an toàn qua khu vực ngập lụt.

Lực lượng chức năng cũng kịp thời hỗ trợ nhiều học sinh Trường THPT Quang Bình vượt qua điểm ngập để đến trường tham dự lễ tổng kết năm học 2025 – 2026 đúng thời gian, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Lực lượng Công an xã, Biên phòng cùng người dân phá đá dọn đường.

Tại xã Cán Tỷ, chiều tối 19/5 xảy ra vụ đá lăn từ taluy dương xuống tuyến đường liên xã Cán Tỷ – Nghĩa Thuận, đoạn giáp ranh giữa thôn Pải Chư Phìn và Xà Phìn, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Cán Tỷ đã phối hợp với lực lượng quân sự, Tổ công tác Biên phòng Bát Đại Sơn cùng người dân địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường. Do việc huy động máy móc gặp khó khăn, các lực lượng đã sử dụng phương án thủ công để phá đá, dọn dẹp vật cản.

Sau hơn 2 giờ triển khai, tuyến đường đã được thông trở lại, bảo đảm việc đi lại cho người dân khu vực. Việc chủ động ứng phó, hỗ trợ người dân tại các điểm sạt lở, ngập úng góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong mưa lũ.