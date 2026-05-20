Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan ma túy

TPO - Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh để điều tra về các hành vi liên quan ma túy. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý do nam ca sĩ từng vướng nhiều tin đồn nhạy cảm trước đây.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả từ đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, phục vụ mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Quá trình điều tra các vụ án ma túy xảy ra trong quý I/2026, lực lượng chức năng phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý trước đó còn nhiều mắt xích liên quan cần tiếp tục truy xét, mở rộng. Từ đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Theo nhà chức trách, chuyên án được triển khai với tinh thần “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TPHCM, nhiều tổ công tác được huy động để đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, nguồn cung cấp và tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ án ma túy có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Kết quả bước đầu, công an đã bắt giữ, xử lý 74 người. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam; 3 người còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: ca sĩ Long Nhật có tên thật là Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; HKTT: TP Huế; chỗ ở hiện nay phường Tân Tạo, TPHCM và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Cả 2 đối tượng đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ca sĩ Long Nhật (sơ mi trắng) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh tại cơ quan công an.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan thể hiện quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ca sĩ Long Nhật để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan cũng như nguồn gốc số ma túy thu giữ.

Long Nhật là ca sĩ nổi tiếng từ thập niên 1990 với dòng nhạc quê hương, trữ tình. Nam ca sĩ từng ghi dấu qua nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sân khấu ca nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Long Nhật nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì những tin đồn đời tư.

Ca sĩ Long Nhật.

Trước đó nhiều năm, Long Nhật từng bị lan truyền thông tin liên quan đến một đường dây mại dâm nam và nghi vấn sử dụng ma túy. Khi đó, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng mình bị đồn thổi thất thiệt và khẳng định không liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc từng khiến dư luận xôn xao trong thời gian dài, ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của ca sĩ này.

Việc Long Nhật nay bị khởi tố trong một vụ án ma túy khiến nhiều người bất ngờ, bởi nam ca sĩ vẫn xuất hiện khá thường xuyên trong các hoạt động giải trí thời gian gần đây. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ tiếc nuối cho một nghệ sĩ từng có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.