TP.HCM kích hoạt 'chiến dịch' y tế quy mô lớn chưa từng có

TPO - Đối mặt áp lực dân số gần 15 triệu người, TP.HCM đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Đây được xem là một trong những chương trình y tế cộng đồng quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố.

Ngày 20/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngay sau Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ngành y tế thành phố đang khẩn trương vào cuộc với quy mô chưa từng có.

Sở Y tế đã làm việc với toàn bộ bệnh viện công lập và ngoài công lập nhằm thống nhất giải pháp triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn, chuẩn bị cho kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Theo Sở Y tế, trong bối cảnh dân số thực tế của TP.HCM đã lên tới gần 15 triệu người, áp lực lên hệ thống y tế ngày càng lớn. Ngành y tế xác định đây không đơn thuần là một chương trình khám bệnh quy mô lớn mà là bước chuyển chiến lược từ mô hình “chữa bệnh” sang “quản lý sức khỏe chủ động” cho toàn dân.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, để triển khai hiệu quả chương trình này, ngành y tế thành phố sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế cùng tham gia, từ bệnh viện công lập, tư nhân, phòng khám đa khoa đến trung tâm y tế, trạm y tế phường xã và lực lượng y tế cộng đồng. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, đồng bộ, hạn chế quá tải ở tuyến trên và tăng khả năng phát hiện sớm bệnh tật.

Ngành y tế TP.HCM đang huy động tổng lực để thực hiện chiến dịch khám sức khỏe toàn dân

Một trong những giải pháp trọng tâm là tổ chức lại khoa khám bệnh tại các bệnh viện đa khoa. Theo đó, các bệnh viện sẽ rà soát quy trình tiếp nhận, bố trí khu vực khám sức khỏe riêng biệt với khu khám chữa bệnh thông thường nhằm giảm ùn ứ và tạo thuận lợi cho người dân.

Tại các khoa khám bệnh sẽ từng bước hình thành các khu vực chuyên trách khám sức khỏe và sàng lọc bệnh lý. Người dân không chỉ được khám tổng quát mà còn được tầm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hay ung thư.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng triển khai kế hoạch điều phối nguồn nhân lực bác sĩ chuyên khoa về hỗ trợ y tế cơ sở. Các bệnh viện chuyên khoa sẽ tham gia hỗ trợ chuyên môn và nhân lực cho trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động tại cộng đồng.

Theo định hướng của ngành y tế, các bệnh viện chuyên khoa sẽ phát huy thế mạnh trong hoạt động tầm soát các bệnh lý chuyên sâu như tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu hay phục hồi chức năng. Giải pháp này không chỉ giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối mà còn tận dụng hiệu quả nguồn lực chuyên môn chất lượng cao của thành phố.

Ngành y tế sẽ đa dạng hóa mô hình khám sức khỏe cộng đồng thay vì tập trung toàn bộ người dân về bệnh viện. Ngoài khám tại các cơ sở y tế, ngành y tế sẽ tổ chức các đội khám lưu động đến nhà máy, xí nghiệp, trường học và khu dân cư.

Cuộc chiến chống bệnh tật sẽ chuyển từ hướng thụ động chờ có bệnh đến chủ động tầm soát, ngăn chặn sớm nguy cơ bệnh tật

Các chương trình chăm sóc người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng cũng sẽ được lồng ghép vào hoạt động khám sức khỏe định kỳ. Với cách tiếp cận này, dịch vụ y tế được đưa đến gần người dân hơn, đặc biệt với người lao động, học sinh, sinh viên và người cao tuổi.

Sở Y tế cho biết, kết quả khám sức khỏe sẽ không chỉ dừng ở một lần kiểm tra mà được cập nhật vào nền tảng dữ liệu dùng chung của ngành y tế. Toàn bộ dữ liệu sẽ được đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người dân có thể dễ dàng theo dõi, tra cứu thông tin sức khỏe, lịch sử khám bệnh cũng như phục vụ cho việc điều trị, theo dõi lâu dài.

Ngoài ngành y tế, TPHCM cũng đặt ra yêu cầu tăng vai trò của chính quyền địa phương trong rà soát dân số, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, hỗ trợ cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng.

Các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động cũng được yêu cầu tăng trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định pháp luật. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bệnh mạn tính và duy trì nguồn nhân lực ổn định.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, nhiều người dân hiện nay vẫn chỉ đi khám bệnh khi có triệu chứng hoặc khi cần giấy xác nhận sức khỏe. Trong khi đó, khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, tư vấn thay đổi lối sống và can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nặng.

​