Bắt nhóm đối tượng gây loạt vụ cướp trong đêm ở TPHCM

TPO - Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, nhóm 9 đối tượng tuổi đời còn rất trẻ đã liên tiếp ra tay cướp tài sản tại khu vực giáp ranh ở TPHCM trước khi bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Clip các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Bình Dương và khu vực thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm 9 đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, rạng sáng 18/5, Công an phường Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Nhóm đối tượng gây hàng loạt vụ cướp. Từ trái qua: Khái, Kha, Lộc, Dư, Vy, Nga, Thừa, Tâm, Linh.

Khoảng 0h30 cùng ngày, khi tuần tra qua khu phố Phú Mỹ 3, tổ công tác phát hiện 4 thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, gồm: Lê Việt Khái (SN 2008), Danh Bảo Lộc (SN 2009), Nguyễn Văn Thừa (SN 2008) và Lý Thị Ngọc Nga (SN 2009).

Qua đấu tranh nhanh, các đối tượng khai vừa thực hiện một vụ cướp điện thoại di động tại địa bàn thành phố Tân Uyên cũ. Đồng thời, nhóm này còn thừa nhận gây thêm một vụ cướp khác tại khu vực giáp ranh giữa Đồn Công an Khu công nghiệp Kim Huy và phường Bình Dương, thuộc khu phố Phú Tân 2.

Công an lấy lời khai đối tượng liên quan.

Từ lời khai của nhóm nghi phạm, lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét, xác định được một bị hại trong vụ cướp tại khu phố Phú Tân 2, đồng thời thu hồi tang vật là điện thoại di động mà các đối tượng đã mang đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bình Dương tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan, gồm: Diệp Hoài Tâm (SN 2001), Nguyễn Tuấn Kha (SN 2008), Huỳnh Vũ Linh (SN 2009), Mai Thị Tường Vy (SN 2009, quê An Giang) và Nguyễn Văn Dư (SN 2005).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả 9 đối tượng bước đầu thừa nhận tham gia thực hiện 2 vụ cướp tài sản nói trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu hồi vật chứng, xác minh thêm các bị hại, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi lưu thông vào ban đêm tại các khu vực vắng người; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi nghi vấn để kịp thời phối hợp xử lý.