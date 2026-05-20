Đại sứ quán Việt Nam thông tin về cô gái Việt bị Israel bắt khi đi cứu trợ Dải Gaza

TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyên Bảo Ngọc - công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ.

Tiêu Nguyên Bảo Ngọc bị bắt khi tham gia chương trình cứu trợ của Global Sumud Flotilla

Thông báo trên trang của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Ai-cập và Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan chức năng liên quan trong nước để xác minh vụ việc; đồng thời tích cực liên hệ, trao đổi với gia đình công dân Tiêu Nguyên Bảo Ngọc để có thêm thông tin, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ Bộ Ngoại giao Israel đề nghị xác minh thông tin liên quan vụ việc, yêu cầu bảo đảm đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ công dân và quyền con người.

Đại diện Đại sứ quán cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và theo dõi sát tình hình để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân Việt Nam liên quan vụ việc.

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định của các nước trong khu vực Trung Đông, thường xuyên theo dõi cảnh báo an ninh của chính quyền các nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực, đồng thời hạn chế tới các khu vực có xung đột hoặc nguy cơ mất an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Ngày 14/5, đội tàu của Global Sumud Flotilla khởi hành từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi những nỗ lực trước đó nhằm đưa viện trợ tới Dải Gaza bị Israel chặn lại trên vùng biển quốc tế.

Global Sumud Flotilla cho biết, toàn bộ 50 tàu trong đoàn đã bị chặn ở khu vực đông Địa Trung Hải, và 428 công dân từ hơn 40 quốc gia tham gia đoàn bị bắt giữ.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết toàn bộ những người này đã được chuyển sang các tàu của Israel, đang trên đường tới Israel và sẽ được gặp đại diện lãnh sự của nước mình.

Ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Israel thông báo trên mạng xã hội X rằng nước này “sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Dải Gaza”.

Người Palestine và các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết lượng hàng cứu trợ tới Dải Gaza vẫn không đủ, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ tháng 10/2025 có bao gồm cam kết tăng cường viện trợ.

Phần lớn trong số hơn 2 triệu dân Gaza đã phải di dời, nhiều người hiện sống trong các ngôi nhà bị bom phá hủy hoặc những lều tạm dựng trên bãi đất trống, ven đường hay trên đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy.

Israel – quốc gia kiểm soát toàn bộ lối tiếp cận Dải Gaza, bác bỏ cáo buộc cho rằng họ ngăn chặn nguồn hàng cứu trợ cho người dân ở đó.