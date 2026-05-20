Lời khai của Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy gây chấn động Showbiz

TPO - Ca sĩ Long Nhật khai nhận đã sử dụng ma túy đá tại nhà riêng cùng với Nguyễn Minh Nhật – người được xác định là quản lý kiêm giúp việc và một người khác là "đệ tử" của nam ca sĩ.

Liên quan chuyên án ma túy quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM triệt phá, tại cơ quan điều tra ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh đã bước đầu thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, trong buổi làm việc với công an, Long Nhật khai nhận đã sử dụng ma túy đá tại nhà riêng cùng với Nguyễn Minh Nhật – người được xác định là quản lý kiêm giúp việc và một người khác là đệ tử của nam ca sĩ.

Địa điểm sử dụng ma túy được khai là phòng dành cho công nhân trong nhà riêng. Long Nhật cho biết số ma túy này được mua từ một đối tượng tên Kiều Quốc Nhã với tổng số tiền 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền ma túy và 500.000 đồng phí vận chuyển. Nhân viên là người nhận ma túy và cất giữ.

Theo lời khai, Long Nhật không trực tiếp chuẩn bị dụng cụ mà những người đi cùng sẽ thực hiện việc “nấu”, đốt ma túy, còn bản thân chỉ sử dụng bằng cách hút. Hoạt động này được cho là diễn ra liên tục trong nhiều ngày.

Trong đoạn clip làm việc với điều tra viên, nam ca sĩ tỏ ra mệt mỏi, nói chậm và liên tục cúi đầu khi trả lời các câu hỏi liên quan đến hành vi của mình.

Cùng bị xử lý trong chuyên án, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng thừa nhận từng sử dụng ma túy đá trước đó. Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về nghề nghiệp và hành vi cá nhân, nam ca sĩ xác nhận bản thân hoạt động nghệ thuật và có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TPHCM, liên quan vụ án nam ca sĩ Long Nhật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả từ đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, phục vụ mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy xét nguồn cung cấp ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.