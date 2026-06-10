Khởi tố 3 đối tượng 'biểu diễn' bốc đầu xe máy trên quốc lộ

TPO - Rủ rê tụ tập thành nhóm điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, bốc đầu và lạng lách trên Quốc lộ 49B, 3 đối tượng ở TP. Huế vừa bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phú Lộc, Huế.

Ba đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phú Lộc, Huế.

Các bị can gồm Nguyễn Văn Trung Nhật, Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Văn Bảo Trọng, đều dưới 18 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Lộc, TP. Huế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Nguyễn Văn Trung Nhật đã nhắn tin rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm để di chuyển lên đèo Hải Vân. Nhóm này tập trung tại khu vực ngã ba Phước Tượng, nơi giao nhau giữa đường dẫn vào hầm Phước Tượng (Quốc lộ 1) và Quốc lộ 49B thuộc xã Phú Lộc.

Sau khi tập hợp, các đối tượng điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, thực hiện các hành vi bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 49B, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Khi di chuyển được khoảng 100m, nhóm thanh thiếu niên bị tổ công tác Công an TP. Huế phát hiện, tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định pháp luật.