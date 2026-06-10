Chủ tịch TPHCM thông tin về triển khai các dự án hạ tầng cửa ngõ Tây Bắc

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ có quốc lộ 22, cao tốc Mộc Bài - TPHCM, đường song hành Phan Văn Hớn. Đặc biệt, gần đây có nhà đầu tư đăng ký đầu tư tuyến đường sắt đô thị Tân Sơn Nhất đi Củ Chi, đi qua các xã trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ.

Ngày 10/6, tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Bà Điểm, trước Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 gồm: ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Văn Tuấn - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; bà Lê Thị Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã nêu kiến nghị về việc đầu tư các tuyến đường giao thông, công trình chống ngập nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe, ngập nước trên địa bàn trong thời gian tới.

Cử tri Nguyễn Quý Việt Truyền (xã Xuân Thới Sơn) bày tỏ tâm đắc với các chỉ tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn tới, trong đó cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường thông qua việc ưu tiên triển khai các dự án đầu cải tạo, xây dựng đồng bộ hệ thống chống ngập quy mô lớn…

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Dù vậy, đối chiếu từ chủ trương lớn của thành phố với thực tế địa bàn, nữ cử tri cho biết địa bàn các xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Bà Điểm có một số khu vực kết nối hạ tầng giao thông, thoát nước chưa đồng bộ. Đặc biệt, tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

“Chúng tôi mong thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập dự án, phê duyệt vào danh mục đầu tư công trọng điểm, hạ tầng chống ngập trên địa bàn các xã, không để tình trạng hạ tầng giao thông đi trước nhưng hạ tầng thoát nước lỗi nhịp đi sau”, bà Truyền kiến nghị.

Trao đổi với các cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định “có đường là có phát triển”. Do đó, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật nói chung, hạ tầng giao thông nói riêng là rất quan trọng đối với bất kỳ địa phương nào, đặc biệt là TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

“Tôi nhận thức có đường đến đâu là có dự án đến đó, có công nghiệp, nhà máy, công xưởng, qua đó giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho bà con, đóng thuế cho nhà nước, đồng thời mới có đô thị, các tiện ích khác như bệnh viện, trường học...”, ông Được nêu rõ.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết tổng nguồn lực trong nhiệm kỳ này để thành phố đầu tư phát triển là gần 3,2 tỷ USD nhưng thành phố chỉ mới đáp ứng được khoảng 1,1-1,2 tỷ USD. Phần còn lại phải huy động từ các nguồn lực khác, trong đó nguồn lực tư nhân là chính.

Theo ông Nguyễn Văn Được, hiện hệ thống giao thông Vành đai 2, Vành đai 3 đã cơ bản hoàn thành và sắp tới đây sẽ làm đường Vành đai 4. Các tuyến đường giao thông đối ngoại ra các tỉnh thành khác như Đồng Nai, Tây Ninh sẽ sớm hoàn thiện, giúp TPHCM có một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn.

Cùng với đó, trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ có quốc lộ 22, cao tốc Mộc Bài - TPHCM, đường song hành Phan Văn Hớn. Ông Được còn cho biết, gần đây có nhà đầu tư đăng ký đầu tư tuyến đường sắt đô thị Tân Sơn Nhất - Củ Chi, đi qua các xã trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ.

Quốc lộ 22 là tuyến huyết mạch kết nối khu vực Tây Bắc TPHCM.

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, nhà đầu tư nói trên đang làm hồ sơ đề xuất đầu tư, làm việc với các sở, ban ngành chức năng xác định các quỹ đất để phát triển, đền bù giao thông, giải phóng mặt bằng... Dự kiến, trong quý II này sẽ trình đề xuất đầu tư và thành phố sẽ xem xét. Mục tiêu là dự án hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 và đây cũng là tuyến đường sắt đô thị thứ 7 phải hoàn thành trong giai đoạn này.

“Tuyến này sẽ thay đổi bộ mặt của Hóc Môn, Củ Chi, giúp cho bà con thuận tiện khi đi về trung tâm. Không còn phải đi xe máy hay xe buýt gây ra kẹt xe, tai nạn hay ùn tắc giao thông”, ông Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận khu vực Hóc Môn sẽ trở thành một đô thị phát triển trong tương lai, nhất là khi các xã đều đủ điều kiện lên phường và hiện nay đã mang dáng dấp của đô thị.

Thông tin về dự án Khu đô thị Đại học quốc tế ở Hóc Môn, ông Nguyễn Văn Được cho biết dự án sẽ khởi công vào tháng 7 tới, do Tập đoàn Vingroup đầu tư, theo quy hoạch là hiện đại tầm cỡ quốc tế. Khi hình thành dự án này, Hóc Môn sẽ trở thành thành thị, khu đô thị sẽ thu hút dân cư từ các nơi đến sinh sống, làm việc...

Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết, tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 sẽ trao tặng Đảng bộ và nhân dân các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn công trình tu bổ Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn). Công trình có mức đầu tư khoảng hơn 50 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa, dự kiến khánh thành vào ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11).