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Cà Mau đầu tư nâng cấp mộ liệt sĩ an táng tại đất gia đình

Tân Lộc

TPO - Dự kiến, trong năm 2026, tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ gần 20 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp các mộ liệt sĩ an táng trên phần đất gia đình.

Ngày 10/6, HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI đã thông qua nghị quyết chi ngân sách tỉnh hỗ trợ xây mới, nâng cấp mộ liệt sĩ an táng tại phần đất gia đình trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi phần mộ xây mới, và 15 triệu đồng với phần mộ sửa chữa, nâng cấp.

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Cà Mau dự kiến chi gần 20 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ an táng tại đất gia đình.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, qua tổng hợp, toàn tỉnh hiện có 5.500 mộ liệt sĩ an táng tại đất gia đình, phần lớn được quy tập từ nhiều năm trước, có trường hợp đã trên 60 năm. Trong đó, dự kiến hơn 1.000 phần mộ liệt sĩ được hỗ trợ xây mới, nâng cấp lần này.

Tân Lộc
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