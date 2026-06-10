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Xã hội

Mở từng phần mộ chưa có tên để tìm danh tính liệt sĩ

Thu Hiền

TPO - Giữa không gian trang nghiêm của nghĩa trang liệt sĩ, từng mẫu sinh phẩm được thu nhận cẩn trọng, mở ra cơ hội "trả lại tên" cho những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

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Ngày 10/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515﻿) tỉnh Nghệ An tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nguyên (xã Lam Thành) để phục vụ công tác giám định ADN.
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Trước khi mở từng phần mộ, công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thông tin lưu trữ được thực hiện trong không khí trang nghiêm nhằm đảm bảo tính chính xác của từng mẫu được thu nhận.
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Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nguyên có 13 phần mộ chưa xác định được danh tính.﻿ Các cán bộ, nhân viên y tế, pháp y và lực lượng quân đội kiên trì thực hiện từng thao tác. Mỗi lần mở nắp tiểu sành là một lần hồi hộp. Bởi sau hàng chục năm nằm trong lòng đất, không phải mẫu xương nào cũng còn đủ điều kiện để giám định ADN.
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Giữa hàng nghìn phần mộ còn khắc dòng chữ Liệt sĩ chưa xác định được danh tính﻿, chiến dịch lấy mẫu ADN đang nhen lên hy vọng về ngày những người đã hy sinh sẽ được gọi đúng tên, đúng quê hương của mình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
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Ông Nguyễn Hoàng Tú - tổ trưởng tổ lấy mẫu thuộc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Nghệ An - cho biết những mẫu xương còn nguyên vẹn có khả năng tách chiết ADN rất cao. Vì vậy, mỗi khi phát hiện được mẫu tốt, cả tổ đều vui mừng. “Ngược lại, có những hài cốt đã được an táng quá lâu, xương bị mục, mủn hoàn toàn. Những lúc đó chúng tôi rất trăn trở, bởi cơ hội xác định danh tính cho liệt sĩ gần như không còn”, ông Tú chia sẻ.
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Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận thành công không chỉ phục vụ công tác giám định khoa học mà còn mở ra cơ hội giúp các gia đình liệt sĩ biết được nơi người thân mình đang yên nghỉ.
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Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, các phần mộ được đóng lại cẩn thận, nguyên trạng như trước.
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Đại tá Phan Quốc Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An - cho biết hiện toàn tỉnh có 2.478 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang an táng tại 32 nghĩa trang liệt sĩ. “Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ban chỉ đạo 515 tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại tất cả nghĩa trang trong tháng 10 năm nay”, Đại tá Phan Quốc Hùng chia sẻ.

Thu Hiền
#phần mộ vô danh #liệt sỹ #xác định danh tính #tri ân liệt sỹ #đền ơn đáp nghĩa

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