Mở từng phần mộ chưa có tên để tìm danh tính liệt sĩ

TPO - Giữa không gian trang nghiêm của nghĩa trang liệt sĩ, từng mẫu sinh phẩm được thu nhận cẩn trọng, mở ra cơ hội "trả lại tên" cho những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.