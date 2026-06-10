Mở từng phần mộ chưa có tên để tìm danh tính liệt sĩ

TPO - Giữa không gian trang nghiêm của nghĩa trang liệt sĩ, từng mẫu sinh phẩm được thu nhận cẩn trọng, mở ra cơ hội "trả lại tên" cho những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Trước khi mở từng phần mộ, công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thông tin lưu trữ được thực hiện trong không khí trang nghiêm nhằm đảm bảo tính chính xác của từng mẫu được thu nhận.
Ông Nguyễn Hoàng Tú - tổ trưởng tổ lấy mẫu thuộc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Nghệ An - cho biết những mẫu xương còn nguyên vẹn có khả năng tách chiết ADN rất cao. Vì vậy, mỗi khi phát hiện được mẫu tốt, cả tổ đều vui mừng. “Ngược lại, có những hài cốt đã được an táng quá lâu, xương bị mục, mủn hoàn toàn. Những lúc đó chúng tôi rất trăn trở, bởi cơ hội xác định danh tính cho liệt sĩ gần như không còn”, ông Tú chia sẻ.
Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận thành công không chỉ phục vụ công tác giám định khoa học mà còn mở ra cơ hội giúp các gia đình liệt sĩ biết được nơi người thân mình đang yên nghỉ.