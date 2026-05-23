Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 23/5, nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Khu Di tích Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng.

Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và với lòng biết ơn vô hạn, Thủ tướng và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường Hồ Chí Minh, là nơi an nghỉ của 10.263 liệt sỹ trong cả nước, chủ yếu là các liệt sỹ thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu Di tích Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã tới đặt vòng hoa và dâng hương, thành kính tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của tám thanh niên xung phong cùng các lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa năm xưa tại Hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ; nguyện tiếp nối truyền thống kiên trung của các thế hệ đi trước, đoàn kết một lòng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương phần mộ các liệt sỹ hy sinh tại Hang Tám Cô. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hang Tám Cô, hay còn gọi là Hang Tám Thanh niên xung phong, nằm trên đường 20 Quyết Thắng, từng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Trên cung đường ấy, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống.

Trong hàng vạn sự hy sinh anh dũng đó, sự kiện 8 thanh niên xung phong hy sinh vẫn là một trong những cột mốc đáng ghi nhớ trên con đường 20 Quyết Thắng.

Ngày 14/11/1972, trong làn mưa bom dữ dội, những chiến sỹ thanh niên xung phong tuổi đôi mươi đã hy sinh anh dũng để giữ thông mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Hang Tám Cô giờ đây đã trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nơi đây là chứng nhân của sự bất tử, nơi tuổi trẻ hóa thành ánh lửa, soi sáng suốt chiều dài lịch sử.

Sự hy sinh của các thanh niên tuổi đôi mươi là khúc tráng ca bi hùng, là đỉnh cao của lòng quả cảm, là minh chứng thiêng liêng nhất cho chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.