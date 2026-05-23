‘Quảng trường thời đại’ bên sông Hương bị xử phạt vì xây dựng sai phép

Ngọc Văn

TPO - Chủ đầu tư dự án Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, TP. Huế bị xử phạt 110 triệu đồng do xây dựng sai giấy phép, phát sinh nhiều hạng mục ngoài hồ sơ được phê duyệt.

Chiều 23/5, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa, TP. Huế cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh - chủ đầu tư dự án Huế Times Square (còn gọi “Quảng trường thời đại Huế”) tại số 5 Lê Lợi, do vi phạm trật tự xây dựng.

Dự án Quảng trường thời đại tại Huế xây dựng sai giấy phép, phát sinh nhiều hạng mục ngoài hồ sơ được phê duyệt.

Theo quyết định xử phạt, dự án khu dịch vụ cao cấp ven sông Hương này trước đó được UBND quận Thuận Hóa (cũ) phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và cấp giấy phép xây dựng với công trình chính cao 1 tầng, chiều cao 8m, cùng tầng hầm và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trạng mới đây, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư đã xây dựng sai nội dung giấy phép và bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

Cụ thể, phần thông tầng của công trình chính được quây kín bằng kính cường lực, lợp mái nhựa trong suốt với diện tích hơn 410 m2; xây thêm hai ô cầu thang máy với chiều cao lên đến 11,6 m. Tổng chiều cao công trình đạt khoảng 12,2 m, vượt đáng kể so với mức được cấp phép là 8 m.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây dựng thêm nhiều hạng mục không có trong hồ sơ được duyệt, gồm quán cà phê Katinat, phòng chờ tiếp khách, nhà vệ sinh, khu am thờ cải tạo mở rộng và bốn trụ trang trí tại lối vào nằm ngoài phạm vi khu đất dự án.

UBND phường Thuận Hóa xác định hành vi trên vi phạm quy định về xây dựng theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ, nên đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh số tiền 110 triệu đồng.

Cùng với xử phạt tiền, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình vi phạm. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định.

Quá thời hạn trên, nếu không hoàn tất thủ tục pháp lý, chủ đầu tư buộc phải tháo dỡ phần công trình vi phạm. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.

UBND phường Thuận Hóa cũng giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đình chỉ thi công; nếu để công trình tiếp tục xây dựng sai phạm, người đứng đầu đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm.

