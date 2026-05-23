Lý do khiến quan chức tình báo cấp cao của Tổng thống Mỹ Trump đột ngột từ chức

TPO - Bà Tulsi Gabbard tuyên bố từ chức khỏi vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, nói rằng chồng bà được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp và bà quyết định nghỉ việc để chăm sóc chồng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã thông báo với Tổng thống Trump về ý định từ chức của mình trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm 22/5, theo Fox News. Việc từ chức sẽ có hiệu lực vào ngày 30/6.

Trong thư từ chức được đăng tải trên mạng xã hội X, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard nói rằng bà "vô cùng biết ơn sự tin tưởng mà Tổng thống Trump dành cho bà, cũng như cơ hội được lãnh đạo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia trong một năm rưỡi qua”.

Bà Gabbard cho biết, chồng bà - ông Abraham Williams - gần đây đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương.

"Tôi không thể để ông ấy phải đối mặt với cuộc chiến này một mình trong khi tôi tiếp tục đảm nhiệm vị trí đòi hỏi cao và tốn nhiều thời gian này”, bà nói.

Ông Trump đã từng ám chỉ những bất đồng với bà Gabbard trong cách tiếp cận vấn đề Iran.

Ông Trump thông báo trên nền tảng Truth Social, rằng Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Aaron Lukas sẽ trở thành giám đốc tạm quyền. Ông Lukas là cựu sĩ quan và nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), từng tham gia Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Ông Trump nói bà Gabbard đã làm "một công việc tuyệt vời”, nhưng với việc chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh, "bà ấy, một cách chính đáng, muốn ở bên cạnh chồng, giúp ông ấy hồi phục sức khỏe khi cả hai cùng nhau đối mặt với một trận chiến khó khăn”.

Tuy nhiên, một nguồn thạo tin cho biết, bà Gabbard đã bị Nhà Trắng buộc phải rời nhiệm sở. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận.

Dấu hiệu căng thẳng giữa bà Gabbard với Nhà Trắng xuất hiện khi ông Trump hồi tháng 6/2025 bác bỏ quan điểm bà Gabbard rằng “không có bằng chứng nào cho thấy Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với bà Gabbard trong những tháng gần đây. Một nguồn tin khác tiết lộ, tổng thống đã hỏi ý kiến ​​các đồng minh về những người có thể thay thế vị trí người đứng đầu cơ quan tình báo của ông.

Hồi tháng 3, ông Trump đánh giá bà Gabbard "mềm mỏng" hơn ông trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.

Vào tháng 4, một số nguồn tin nói với Reuters rằng bà Gabbard có thể sẽ mất vai trò của mình trong một cuộc cải tổ nội các rộng lớn hơn.

Bà đã vắng mặt trong các cuộc thảo luận giữa ông Trump và các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông về các vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng, bao gồm chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chiến tranh Iran.

"Bà ấy đã bị Nhà Trắng đẩy ra khỏi vị trí của mình”, nguồn thạo tin nói với Reuters. "Nhà Trắng đã không hài lòng với bà ấy trong một thời gian khá dài”.