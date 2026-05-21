Iran tái thiết cơ sở vũ khí nhanh bất ngờ

TPO - Iran đã nối lại một phần hoạt động sản xuất máy bay không người lái trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần qua, CNN dẫn hai nguồn tin nắm được các đánh giá tình báo Mỹ cho biết.

Israel lo ngại Iran đang "câu giờ" để tái tạo năng lực quân sự. (Ảnh minh họa)

Theo bài viết, tình báo Mỹ nhận định quân đội Iran đang tái thiết nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu.

Ngày 20/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công Tehran nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận, nhưng ông nói thêm rằng Washington có thể chờ thêm vài ngày để “nhận được câu trả lời đúng đắn”.

CNN dẫn các nguồn tin cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có cuộc điện đàm căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng việc Mỹ trì hoãn tấn công Iran là sai lầm, vì cách này chỉ mang lại lợi thế cho Iran vì Tehran đang muốn “câu giờ”.

Trong khi đó, Pakistan tiếp tục tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ - Iran.

Sáu tuần sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các trao đổi và đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh hầu như chưa đạt tiến triển đáng kể.

Tổng thống Trump cũng đang chịu sức ép trong nước khi cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11, và tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Reuters dẫn ba nguồn tin cho biết, tướng Asim Munir - Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, sẽ cân nhắc việc tới Tehran trong ngày 21/5 để tiếp tục hòa giải.

“Mỹ đang trao đổi với nhiều nhóm khác nhau tại Iran để đẩy nhanh việc liên lạc và thúc đẩy tiến độ. Điều đáng lo là sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump đang dần cạn, nhưng chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ chuyển tải thông điệp từ mỗi phía”, một nguồn tin Pakistan chia sẻ.

Trước đó, hãng thông tấn ISNA của Iran cho biết ông Asim Munir sẽ tới Tehran trong ngày 21/5 để tham vấn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo về nguy cơ xảy ra đợt tấn công mới. “Nếu hành động gây hấn chống Iran lặp lại, cuộc chiến lần này vượt ra ngoài phạm vi khu vực”, Vệ binh Cách mạng tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục khẳng định quyết tâm không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20/5, quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ đã lên kiểm tra trên chiếc tàu chở dầu treo cờ Iran ở vịnh Oman, vì nghi ngờ tàu này vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ.

Đây là hành động mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm ép Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội, rằng con tàu M/T Celestial Sea bị lục soát và chuyển hướng sau khi Mỹ nghi ngờ nó đang hướng đến cảng Iran. Đây là con tàu thương mại thứ 5 bị lục soát kể từ khi Mỹ áp lệnh phong tỏa trên biển với các tàu Iran kể từ giữa tháng 4.

Có thể tái lập hoàn toàn sau 6 tháng

Theo đánh giá của Mỹ, việc Iran tái thiết năng lực quân sự, bao gồm thay thế các bệ phóng tên lửa, hệ thống phóng và năng lực sản xuất các hệ thống vũ khí quan trọng bị phá hủy trong cuộc xung đột vừa qua cho thấy Iran vẫn là một mối đe dọa đáng kể đối với các đồng minh trong khu vực nếu Tổng thống Mỹ Trump nối lại chiến dịch ném bom.

Điều này cũng đặt dấu hỏi về hiệu quả của các cuộc không kích mà Mỹ và Israel tiến hành trong thời gian qua, khi họ đều khẳng định đã làm suy giảm năng lực quân sự của Iran trong dài hạn.

Dù thời gian để khôi phục hoạt động sản xuất các thành phần vũ khí khác nhau là không giống nhau, một số đánh giá tình báo Mỹ nhận định Iran có thể tái lập hoàn toàn năng lực tấn công bằng máy bay không người lái chỉ trong khoảng 6 tháng.

“Người Iran đã vượt mọi mốc thời gian mà cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán cho quá trình tái thiết”, vị quan chức giấu tên nói với CNN.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là mối đe dọa nghiêm trọng với các đồng minh của Mỹ ở khu vực. Nếu xung đột tái bùng phát, Iran có thể bù đắp năng lực sản xuất tên lửa bằng việc gia tăng tấn công bằng UAV nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Hai nguồn tin tiết lộ rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp cho Iran các linh kiện có thể được sử dụng để chế tạo tên lửa trong suốt cuộc xung đột, dù hoạt động này nhiều khả năng đã bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa mà Mỹ đang triển khai.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với CBS rằng Trung Quốc đang cung cấp cho Iran “các thành phần phục vụ sản xuất tên lửa”, nhưng không nói cụ thể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn đã bác bỏ cáo buộc này, tuyên bố đây là thông tin “không dựa trên sự thật”.